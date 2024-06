Conte è atterrato a Napoli! Le prime immagini con Manna ed Oriali – VIDEO ESCLUSIVA

Come mostrano le immagini di questo video di spazionapoli.it, Antonio Conte è atterrato da qualche minuto a Capodichino.

Dopo l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis di mercoledì scorso, oggi è iniziata l’era di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, è appena atterrato a Capodichino per poi andare a Castel Volturno per prendere ‘confidenza’ con la sede del Napoli.

Napoli, Conte è atterrato a Capodichino: ecco le immagini

L’ex ct della Nazionale italiana, ovviamente, non era solo, visto che con lui c’era sia Lele Oriali che Giovanni Manna. La costruzione del nuovo Napoli, fatto, è iniziata e nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori novità.

Il club partenopeo, infatti, è molto attivo in sede di calciomercato. Lo stesso Antonio Conte si è mosso in prima persona per convincere Alessandro Buongiorno del Torino. Il centrale granata, di fatto, è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa. Mentre Mario Hermoso, visto che arriverebbe a zero, rappresenta una grande occasione di mercato.

Ma Antonio Conte non si è mosso solo per i nuovi arrivi. Il tecnico pugliese, di fatto, è stato determinante nella permanenza di Kvaratskhelia, tentato dal PSG. Nei prossimi giorni, inoltre l’ex allenatore di Juve ed Inter tenterà di far restare in azzurro anche Giovanni Di Lorenzo.