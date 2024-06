Accostato al Napoli, il bomber ha deciso: salta definitivamente il colpo

Il suo nome, già da un po’, si era dissolto dai radar, ma ora è arrivata la conferma definitiva: resta nel suo club di appartenenza, facendo sfumare così il suo possibile arrivo al Napoli.

Ore di grande entusiasmo in casa Napoli per l’arrivo in città, per la prima volta da nuovo allenatore dei partenopei, di Antonio Conte. L’allenatore si è intrattenuto in città, facendo visita per la prima volta anche al Konami Training Center di Castel Volturno. Adesso i tifosi non attendono altro che l’inizio del pre campionato per vedere all’opera il nuovo Napoli targato Conte, con la speranza che sia in primis il mercato a dare un segnale forte all’intera piazza, già rinvigorita dall’ingaggio del leccese da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli occhi, a proposito di calciomercato, sono tutti per il post Osimhen: sembrerebbero esserci ormai pochi dubbi circa il suo addio, anche se al momento non ci sono scenari concreti a tal riguardo. Frattanto, gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e hanno sondato molteplici profili già da mesi. Tra di essi, c’è stato Benjamin Sesko: la decisione sul suo futuro, però, spiazza tutti, visto che il bomber resterà in maglia Lipsia, malgrado le numerose voci di mercato.

Calciomercato, Sesko resta al Lipsia: niente Napoli

Non ci sarà il Napoli nel futuro del promettente attaccante Benjamin Sesko: quest’ultimo, infatti, resterà ancora per un altro anno al Lipsia, facendo sfumare un suo addio (per lui si era parlato anche di un possibile approdo al Milan, ndr).

A rivelarlo è il giornalista, esperto in calciomercato, Fabrizio Romano sul sul profilo X / Twitter:

Benjamin Šeško ha deciso di restare all’RB Lipsia e di firmare un nuovo contratto a condizioni migliorate! La decisione è stata presa per un attaccante di talento, simile a quella che Haaland decise ai tempi del Borussia Dortmund. Šeško resterà al Lipsia con un nuovo gentlemen agreement per una futura uscita.

Il bomber, dunque, si sfila dal lungo casting messo a punto dal neo dirigente azzurro Giovanni Manna che, intanto, è al lavoro per risolvere anche altre questioni prioritarie, come il rinnovo di Khvicha Kvaratshkelia e il caso Giovanni Di Lorenzo. Presto, però, si entrerà nel vivo anche per quanto riguarda il futuro dell’attacco del club partenopeo, che al momento non ha affondato il colpo per nessun altro bomber, in attesa di capirne di più sul fronte legato a Osimhen.