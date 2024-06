Rinnovo Kvara, ci siamo! Arriva l’annuncio, Conte decisivo

Dopo l’offerta di 100 milioni di euro arrivata da Parigi, tra il Napoli e Kvaratskhelia c’è sempre più aria di rinnovo contrattuale.

Il Napoli, di fatto, è tra i club più attivi in queste prime settimane di calciomercato estivo. Dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, il club partenopeo si è fiondato su diversi obiettivi per la prossima stagione. Il reparto su cui Giovanni Manna (nuovo direttore sportivo azzurro) è sicuramente quello della difesa.

Il dirigente partenopeo, infatti, sta trattando per acquisire le prestazioni di due calciatori, ovvero Mario Hermoso (che arriverebbe da parametro zero) ed Alessandro Buongiorno. Per l’attacco, invece, Mannà dovrà trovare sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano, vista la clausola dal valore di 130 milioni di euro inserita nel suo ultimo prolungamento contrattuale, dovrebbe lasciare quasi sicuramente il Napoli in questa sessione di mercato. Se la prima punta è in lista di partenza, la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia è sempre più probabile.

Napoli, ripresi i contatti tra Manna e l’agente di Kvaratskhelia: il rinnovo è sempre più vicino

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, Giovanni Manna ha ripreso i contatti con Mamuka Jugeli (ovvero l’agente di Kvaratskhelia) per rinnovare il contratto di uno dei protagonisti assoluti dello scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina. Le parti parleranno per trovare un accordo definitivo, con la possibilità di inserire una clausola rescissoria.

Dopo il forcing del PSG, quindi, Khvicha Kvaratskhelia resterà in azzurro. Il club parigino, infatti, era arrivato ad offrire 100 milioni di euro per il calciatore georgiano, ma Aurelio De Laurentiis ha rispedito al mittente questa proposta. Antonio Conte, dunque, ha risolto una delle prime difficoltà da allenatore del Napoli.

L’arrivo dell’allenatore pugliese, di fatto, ha sicuramente inciso sulla decisione di Kvaratskhelia di restare ancora in azzurro. Lo stesso Antonio Conte ha spinto la società a fare di tutto per non cedere l’ex Dinamo Batumi, visto che vuole impostare il suo Napoli da due giocatori in particolari. Il primo, ovviamente, è il calciatore georgiano, mentre il secondo è il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Risolta la situazione di Kvaratskhelia, dunque, Antonio Conte sarà chiamato a convincere anche il terzino destro a restare in azzurro. Di Lorenzo, come più volte dichiarato dal suo agente Mario Giuffredi, sembra essere ancora intenzionato ad andare via, ma non bisogna mai sottovalutare il ‘potere attrattivo’ dell’ex selezionatore della Nazionale italiana.