Conte arriva a Napoli! Visita a Castel Volturno, poi la prima ‘grana’ da risolvere

Antonio Conte, dopo l’ufficialità del suo ingaggio come allenatore del Napoli, è chiamato subito a risolvere la prima grana in questa sua nuova esperienza.

Dopo una stagione davvero deludente da parte del suo Napoli, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina del club azzurro ad un vero big: Antonio Conte. Il patron partenopeo, dopo che Gian Piero Gasperini ha scelto di restare alla guida dell’Atalanta, ha deciso di puntare tutte le sue fish sull’ex ct della Nazionale italiana.

Con l’arrivo di Antonio Conte, di fatto, Aurelio De Laurentiis vuole avere quasi la certezza che il Napoli torni a qualificarsi per la Champions League. Il Napoli, vista la sua strategia basata sull’autofinanziamento, non può permettersi steccare ancora una volta il pass per la massima competizione europea per club. C’è tantissima attesa, ovviamente, sull’operato in azzurro del tecnico pugliese che, però, ha già una ‘grana’ da risolvere.

Dopo la visita a Castel Volturno, Conte dovrà risolvere la ‘grana’ Di Lorenzo: ecco i dettagli

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Antonio Conte sarà nella giornata di oggi insieme al suo staff a Castel Volturno. La visita dell’ex allenatore di Juve ed Inter nella sede del Napoli dovrebbe durare un paio di giorni con l’intento di prendere confidenza con i luoghi che vedrà quotidianamente per i prossimi tre anni. Una volta archiviata questa visita, il tecnico pugliese dovrà cercare di far rientrare il caso che riguarda Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano dello scudetto, come ribadito più volte dal suo stesso agente Mario Giuffredi, ha espresso la volontà di cambiare squadra in questa sessione di calciomercato estiva. Ma Antonio Conte sta facendo di tutto per fargli cambiare idea. Il nuovo allenatore del Napoli, di fatto, vuole impostare la sua nuova squadra sia proprio intorno a Di Lorenzo che a Khvicha Kvaratskhelia.

Anche sul georgiano erano circolate alcune indiscrezioni su una sua possibile partenza, ma il Napoli ha respinto l’assalto del PSG. Sul fronte acquisti, invece, Giovanni Manna si sta muovendo su diversi profili. Il primo è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno del Torino, primo obiettivo per rinforzare la difesa.

Proprio in questo reparto bisogna segnalare l’altro calciatore seguito fortemente dal Napoli, ovvero Mario Hermoso. Per l’attacco, invece, ci sono diversi nomi accostati al club partenopeo, anche se il più ‘caldo’ sembra essere quello di Romelu Lukaku.