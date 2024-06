Mercato Napoli, primi contatti per Javi Guerra: il Valencia spara alto, le cifre

Il Napoli è al lavoro per migliorare tutti i reparti della rosa azzurra. Arrivano novità importanti riguardo l’obbiettivo Javi Guerra per il centrocampo

Giorni di pianificazione importanti in casa Napoli, si guarda con grande attenzione al calciomercato che verrà. La società sonda vari terreni per piazzare colpi in entrata da regalare al neo tecnico azzurro, Antonio Conte, che siederà sulla panchina partenopea per i prossimi tre anni. L’allenatore salentino ha scelto di ripartire dal capoluogo campano, e il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalargli un roster di calciatori di altissimo livello. Il leccese chiede garanzie importanti sul mercato, e il d.s. Giovanni Manna è già al lavoro per accontentarlo. In Italia sono stati avviati i contatti con il Torino per portare all’ombra del Vesuvio Alessandro Buongiorno, richiesto espressamente dal tecnico, il quale, negli ultimi giorni, pare abbia avanzato alla presidenza la richiesta di un nuovo centrocampista, che avrebbe deciso di puntare su Javi Guerra del Valencia.

Napoli, per Javi Guerra il Valencia spara alto: richiesti 30 milioni di euro

Il centrocampo è uno dei reparti da rinforzare maggiormente, visto l’addio ufficiale di Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter. Quest’ultimo, dopo otto anni passati con la maglia azzurra indosso, lascerà un vuoto importante, che il neo d.s. Giovanni Manna, in sinergia con Antonio Conte, vuole colmare con lo spagnolo Javi Guerra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe avviato i primi contatti con il calciatore:

Il d.s. ha già avuto i primi contatti con l’entourage di Javi Guerra, classe 2003, in cui ha ottenuto la disponibilità al trasferimento. L’ingaggio sarebbe in linea: al momento in Spagna non arriva a mezzo milione di euro, De Laurentiis è pronto a dargliene uno per cinque anni. L’ostacolo maggiore è rappresentato dalla valutazione del cartellino da parte del Valencia, che ha bisogno di cedere e vorrebbe fissare il prezzo sui 30 milioni. Una cifra molto alta, che non finirebbe completamente nelle casse del club: il Villarreal, infatti, detiene una percentuale del 30% sulla futura rivendita di Guerra. Il Napoli, contando sulla volontà del giocatore, punta a ridurre l’esborso sui 20 milioni.

Intavolare una trattativa per il classe 2001, reduce da un’ ottima stagione, non sarà affatto facile. Il Valencia spara alto, vista la presenza della percentuale da versare al Villareal. Il patron De Laurentiis è chiamato a prendere una decisione, lo sforzo economico necessario per portare Javi Guerra all’ombra del Vesuvio non è da poco. Le alternative non mancano: piace, infatti, il centrocampista francese del Nizza, Khéphren Thuram.