Calciomercato, è uno dei migliori talenti nel suo ruolo: “Ha aperto al Napoli”

Si smuove il calciomercato del Napoli: ufficializzato Conte, il d.s Manna sta iniziando ad individuare i profili adatti per il tecnico.

Registrato l’arrivo di Antonio Conte, ufficializzato in settimana, il Napoli inizia a sondare il terreno per i calciatori che scenderanno in campo. Le idee dell’ex Inter e Juventus sono chiare, pochi ma chiari incedibili, su tutti Di Lorenzo e Kvaratskhelia, mentre il resto verrà valutato in ritiro.

Ci saranno però varie cessioni ed annesse sostituzioni in entrata, Conte, che sta lavorando in simbiosi con il direttore sportivo Manna i suoi nomi li ha fatti e a quanto pare, la società starebbe provando ad accontentarlo, regalandogli una rosa che sia ad immagine e somiglianza del leccese. Uno dei nomi che potrebbe fare al caso del Napoli è Khephren Thuram, uno dei talenti migliori nel suo ruolo e che è seguito da diverso tempo da molti top club europei.

Napoli, il calciatore apre al trasferimento: ecco la cifra per accaparrarselo

Uno dei settori che necessiterà del maggiore restyling è forse il centrocampo. La zona nevralgica del campo vedrà infatti tanti addii: Piotr Zielinski si trasferirà a zero all’Inter, Demme lascerà dopo due anni fuori dal progetto tecnico. A loro, si aggiungeranno i mancati riscatti di Dendoncker e Traorè, insomma, quasi piazza pulita.

Tanti nomi sono stati accostati al club per la loro sostituzione: l’ultimo, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe provenire dalla Ligue 1 francese. Si tratterebbe di Khéphren Thuram, figlio d’arte di Lilian e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter. Il gioiellino del Nizza sarebbe pronto al trasferimento, a causa di un contratto in scadenza nel 2025. Insomma, tra un solo anno la società transalpina rischierebbe di perderlo a zero, scenario assolutamente da evitare.

Thuram non rinnoverà probabilmente con il Nizza e questa scelta potrebbe favorire i club interessatisi a lui. Secondo il quotidiano, il talentuoso centrocampista avrebbe addirittura aperto al trasferimento, con un affare che però potrebbe concretizzarsi unicamente nel caso di accordo tra i club. Il Nizza, però, non cederebbe Thuram per meno di 30 milioni, una cifra importante ma non proibitiva, soprattutto considerando l’età del centrocampista, che rappresenta a oggi un investimento futuribile.

Starà quindi al Napoli scegliere se affondare o meno il colpo. Thuram resta uno dei profili più interessanti del panorama europeo e viste le cifre folli che girano attualmente, accaparrarselo per “soli” 30 milioni potrebbe rappresentare un affare. Staremo a vedere se questo sondaggio si trasformerà o meno in qualcosa di più concreto, per ora, registriamo unicamente l’interesse dei partenopei.