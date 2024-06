“Osimhen e Kvara via insieme”, l’ex Napoli spiazza tutti: scenario incredibile per Conte

Osimhen pare destinato a lasciare Napoli. Kvaratskhelia dovrebbe invece rimanere, anche se sul georgiano c’è il PSG.

Victor Osimhen dovrebbe con ogni probabilità dire addio a quella che è stata casa sua negli ultimi quattro anni. Il bomber dello Scudetto, lo scorso dicembre, ha firmato un rinnovo “ponte” con il Napoli, fissando con una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, la cifra per liberarsi dagli azzurri. Ad oggi, la destinazione preferita del nigeriano sarebbe la Premier League.

Discorso diverso per Khvicha Kvaratskhelia: il Napoli raramente ha infatti ceduto due pezzi da novanta nella stessa sessione, inoltre, il neo tecnico Antonio Conte reputa il georgiano uno dei pochi incedibili al pari di capitan Di Lorenzo. Secondo Salvatore Aronica, ex Napoli, entrambi dovrebbero essere ceduti in caso di una doppia offerta importante: uno scenario che avrebbe dell’incredibile e su cui i tifosi partenopei stanno dibattendo in queste ore.

Kvara – Osimhen, doppio addio in casa Napoli? Le parole dell’ex centrale azzurro

Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis, seppur con un anno di ritardo, avrebbe deciso di riconoscere l’adeguamento a Kvaratskhelia, ad oggi, paradossalmente, uno degli azzurri con l’ingaggio più basso della rosa. Un paradosso, considerando che al pari di Osimhen, “Kvaradona” rappresenta il calciatore più forte in maglia azzurra.

A spingere per il suo rinnovo il sopracitato Antonio Conte, che vorrebbe ripartire da lui, affiancandogli magari quel Romelu Lukaku da sempre nei suoi pensieri. Nonostante ciò, i milioni del Paris Saint Germain mettono timore, per questa motivazione, secondo alcuni addetti ai lavori il futuro dell’esterno offensivo georgiano sarebbe ancora tutto da definire. L’ex centrale azzurro, Salvatore Aronica, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web e Radio Tv, nel corso di “Febbre da 90”, il palermitano, si è così espresso su Kvaratskhelia, sorprendendo tutti:

“Kvaratskhelia? Sinceramente lo vedo al PSG in questo momento. 100 milioni? Sono cifre per cui non ci penserei neanche un momento, 100 milioni, annessi a quelli ricavati dalla cessione di Osimhen permetterebbero di creare una squadra ad immagine e somiglianza del tecnico. 3-5-2? Potrebbe fare la seconda punta a Napoli con questo modulo, oppure giocare esterno in un 3-4-3”.

Insomma, per Salvatore Aronica non sarebbe un errore cedere il tandem scudetto nella stessa sessione. A detta dell’ex difensore siciliano, i milioni totali sarebbero troppi per opporsi, milioni che secondo Aronica permetterebbero un mercato faraonico con Conte principale regista delle operazioni in entrata. Non un’idea folle, ma che conoscendo le strategie societarie e la stessa richiesta di Conte, a oggi, pare tutto fuorché scontata. Staremo a vedere, non resta che attendere.