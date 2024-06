Nuovo bomber del Napoli, sfida al Milan per l’erede di Osimhen – SKY

Gli azzurri dovranno spuntarla sui rossoneri nel tentativo di acquistare il nuovo numero nove, si infiamma il mercato azzurro.

Tutto pronto per l’inizio del calciomercato partenopeo, il Napoli ha prontamente avviato il proprio lavoro. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte, che si accomoderà sulla panchina del Maradona fino al 2027, il club campano è pronto a regalare i primi innesti al tecnico salentino. La finestra di mercato sarà fondamentale, il Napoli ha bisogno di cancellare il pessimo trend della passata stagione e il solo arrivo di Conte di certo non sarà sufficiente. Giovanni Manna, dunque, è molto attivo; tra le operazioni a cui sta lavorando il direttore sportivo appare l’acquisto dell’erede di Victor Osimhen. I nomi sul taccuino dell’ex Juventus sono numerosi, sono tanti i profili che potrebbero sposare la causa azzurra. Attenzione, però, perché proprio su un bomber del campionato spagnolo si è fiondato anche il Milan, sfida di mercato tutta italiana.

Napoli, anche il Milan su Dovbyk: i dettagli

Il Napoli è pronto a una sfida di mercato con i rossoneri, il calciatore preteso dalle due società è Artem Dovbyk. Parallelamente ai partenopei con Osimhen, il Diavolo, in seguito alla partenza di Giroud, è alla ricerca di un nuovo profilo e come riferito dalla redazione di Sky Sport c’è grande interesse nei confronti del centravanti del Girona. L’attaccante ucraino, particolarmente apprezzato dal neo allenatore azzurro, ha una clausola da 40 milioni di euro e il Milan potrebbe intensificare i contatti. Le cifre sono decisamente alla portata dei due club che combattono, inoltre, anche per Romelu Lukaku: il belga ha attirato l’attenzione dei meneghini, ma l’arrivo di Conte a Napoli potrebbe risultare decisivo per il futuro dell’ex Inter.

Napoli e Milan sono molto attivi sul fronte mercato, si attendono nuovi sviluppi della vicenda attaccante. Gli azzurri dovranno superare la concorrenza dei lombardi, Manna e Conte sono pronti a scendere personalmente in campo per risolvere il rebus centravanti. Tuttavia non bisogna dimenticare che prima di acquistare un nuovo bomber, bisognerà incassare l’elevata cifra di 130 milioni di euro – valore della clausola di Victor Osimhen. Senza la partenza del nigeriano è infatti complicato parlare di un futuro numero nove, Aurelio De Laurentiis è ancora in attesa di club disposti a pagare la clausola rescissoria. In caso di totale assenza di pretendenti si procederà con la permanenza dell’ex Lille, scenario che avrebbe dell’incredibile vista la volontà del giocatore di abbandonare il capoluogo campano.