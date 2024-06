Futuro Di Lorenzo, scende in campo Conte: cosa ha in programma

Possibile svolta per il futuro del terzino destro azzurro, il tecnico salentino si batte per la permanenza: martedì giornata fondamentale.

Giovanni Di Lorenzo è tra i nomi più discussi delle ultime settimane in casa Napoli in seguito all’annuncio bomba di Mario Giuffredi – procuratore del calciatore – di voler cambiare aria. L’esterno difensivo è intenzionato a lasciare il club azzurro a causa di una forte mancanza di fiducia avvertita dalla stessa società nei propri confronti, per cui la Juventus si è fatta avanti e ha avviato i contatti con l’ex Empoli. Tuttavia, attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha dichiarato di non prendere in considerazione l’ipotesi cessione del giocatore.

A risultare decisiva è l’influenza di Antonio Conte, il tecnico non vuole perdere una pedina preziosa come Di Lorenzo. Secondo Giuffredi, d’altra parte, ciò non sarebbe sufficiente nel tentativo di convincere il terzino alla permanenza. Attenzione, però, perché sono in arrivo importanti novità: l’allenatore leccese è pronto a scendere in campo, martedì l’incontro con l’entourage.

Napoli, martedì Conte e Oriali incontreranno Giuffredi

Conte, coadiuvato dal team manager Gabriele Oriali, è pronto a incontrare Mario Giuffredi nella giornata di martedì. Come riferito dall’edizione odierna del Mattino, l’allenatore incontrerà di persona l’agente del calciatore impegnato con la Nazionale nel tentativo di spingere verso la permanenza. Di Lorenzo è considerato un pilastro del futuro Napoli di Conte, la sua duttilità sarà fondamentale per l’allenatore salentino che non intende privarsene. Sarà questo, presumibilmente, l’aspetto su cui spingerà l’ex Tottenham per convincere il capitano a non lasciare il capoluogo campano.

I tifosi sperano che l’allarme possa rientrare e che Di Lorenzo continui a difendere i colori azzurri nelle prossime stagioni. Sarebbe davvero complicato, infatti, immaginare un Napoli senza il classe ’93, la sua cessione rappresenterebbe un grosso problema per la società partenopea che sarebbe chiamata a rimpiazzarlo con un profilo all’altezza. Aspetto decisamente complicato e lontano dalla volontà del club azzurro, Aurelio De Laurentiis punta tutte le proprie speranze su Antonio Conte.

In caso contrario, sarà da capire il possibile atteggiamento del patron azzurro che potrebbe spingere per una permanenza forzata oppure, in caso contrario, avvierebbe i contatti con le squadre interessate all’esterno. Tra queste figura in primo piano la Juventus, Thiago Motta apprezza il terzino della Nazionale e gli ottimi rapporti con Giuntoli potrebbero fare la differenza. Il popolo di fede napoletana spera di non rivivere un Higuain bis, vedere Di Lorenzo alla Juve sarebbe un duro colpo.