Boom Napoli, pronti 100 milioni: De Laurentiis gongola

L’inaspettata notizia fa esaltare il presidente del Napoli: in arrivo un incasso da circa 100 milioni di euro.

La lotta scudetto è quasi giunta al termine. Grazie alla vittoria in casa contro il Torino, il Napoli ha finalmente superato l’Inter in classifica e regna al momento solitaria con ben 74 punti. Gli uomini guidati da Antonio Conte dovranno fare di tutto per cercare di non perdere il vantaggio guadagnato dai nerazzurri e vanificare il grande lavoro svolto finora.

In attesa della fine del campionato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inizia già a fare due conti per la prossima stagione. Nelle ultime ore una grande notizia sta facendo sperare tutti i tifosi azzurri: per il Napoli sono pronti ben 100 milioni di euro.

Possibile incasso da 100 milioni in caso di scudetto

Qualora la squadra guidata da Antonio Conte riuscisse a conquistare il titolo, l’incasso generato ammonterebbe a circa 100 milioni di euro.

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli potrebbe avere un risvolto economico molto importante per il presidente De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, grazie ad un eventuale primo posto il club azzurro potrebbe generare introiti pari a poco meno di 100 milioni di euro.

Il Napoli riuscirebbe dunque a ricavare quasi la stessa cifra incassata dall’Inter l’anno scorso. La seconda stella dei nerazzurri generò infatti la bellezza di 100 milioni. Grazie a questi possibili introiti, il presidente azzurro sarebbe in grado di programmare al meglio la prossima stagione del Napoli, garantendo magari qualche acquisto di spessore in grado di migliorare ancora di più la rosa di Conte.

I possibili introiti da considerare

Terminando il campionato al primo posto il Napoli avrebbe la certezza di incassare introiti importanti e di incrementare la fama mondiale del club. Un’occasione che De Laurentiis non vuole farsi affatto sfuggire.

Il Mattino sottolinea i possibili introiti che il Napoli genererebbe in caso di vittoria del titolo. Oltre ovviamente all’assegno per il primo posto, bisognerebbe considerare in primis gli introiti per le qualificazioni Champions League. Nella scorsa stagione, infatti, ogni squadra qualificata ha incassato circa 19 milioni di euro per la sola partecipazione alla competizione.

Da aggiungere anche gli introiti per la qualificazione alla Supercoppa Italiana (circa 2 milioni di euro) e tutti i ricavi al botteghino per tutte le competizioni a cui il club azzurro prenderà parte. Ovviamente il trionfo in Serie A permetterebbe a De Laurentiis di stringere ulteriori accordi con nuovi sponsor e partner. Insomma, vincere lo scudetto metterebbe in estrema discesa la prossima stagione del Napoli.