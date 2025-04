Napoli, quanto vale lo scudetto? Gli incassi in caso di vittoria del campionato

Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, ma a quanto ammonterebbero gli incassi per il club del presidente De Laurentiis in caso di successo?

Mancano 4 giornate alla fine del campionato e il Napoli potrebbe realmente laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia. Gli azzurri avrebbero la chance di vincere il titolo dopo due anni dallo storico traguardo del 2023, bissando quanto fanno con Diego Armando Maradona tra il 1988 e il 1990.

Antonio Conte diventerebbe il primo allenatore in Italia a vincere lo scudetto con tre club diversi (a Capello è stato revocato per lo scandalo Calciopoli) e il trionfo certificherebbe la grandezza che ormai ha raggiunto la società partenopea. Per riuscirci bisognerà vincere le prossime 4 partite, o vincerne 3 e pareggiarne una, nel caso in cui l’Inter riuscisse a fare un filotto di 12 punti. Un conto alla rovescia per i tifosi che sognano.

Napoli, che incasso con lo Scudetto: le cifre del possibile successo

Ma nella pratica, quando guadagnerebbe il Napoli da un trionfo come questo? A riportare le cifre ipotetiche è Il Mattino, che ha voluto fare un calcolo basandosi anche su quanto avvenuto nell’ultima stagione con l’Inter.

Chi diventa campione d’Italia incassa circa 23 milioni di euro immediatamente, come quota legata ai diritti televisivi per chi arriva al primo posto. Ovviamente è solo la punta di una serie di benefici che la società vincitrice gode anche a lunga gettata. Gli sponsor che possono arrivare per il blasone del brand e il potere contrattuale per convincere i calciatori fanno da corollario.

Senza dimenticarsi nuovi o vecchi partner commerciali che possono portare incassi importanti e non quantificabili con precisione a carte coperte. L’Inter, lo scorso anno, arrivò ad incassare circa 100 milioni di euro totali, merito anche della grandezza di San Siro, mentre il Napoli potrebbe accontentarsi di poco meno.

Il tutto con l’aggiunta degli gli introiti della nuova Champions League. La Super Champions ha portato tutte le 36 squadre qualificate a guadagnare quasi 19 milioni di euro. A questi si aggiungono quelli più modesti della Final Four di Supercoppa Italiana (circa 2 milioni di euro ndr), che si svolgerà come sempre a Riad in Arabia Saudita.

Un incasso super, che vedrà anche i 75 milioni di Victor Osimhen e quelli legati alle cessioni. Insomma, il Napoli avrà la possibilità di investire anche 150 milioni sul mercato per rinforzare la rosa e mettere a disposizione di Conte una squadra super competitiva e con la quale provare a vincere, magari per la seconda volta consecutiva.