“Conte? Il vero vincitore è un altro”, Fedele l’ha detto davvero: è polemica

Enrico Fedele ha spiazzato tutti con alcune dichiarazioni su Antonio Conte.

Dopo aver battuto Empoli e Monza, di fatto, il Napoli è riuscito ad ottenre un altro successo molto importante. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino di Paolo Vanoli con la doppietta realizzata da Scott McTominay nel corso della prima frazione di gara.

Con questo successo, considerando ovviamente anche il ko dell’Inter rimediato in casa contro la Roma, il Napoli ha conquistato la vetta solitaria della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, nonostante la gioia del primato, in casa azzurra bisogna registrare delle dichiarazioni di Enrico Fedele che hanno spiazzato tutti.

L’ex dirigente ed agente, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Prodigio come ha detto Conte? No, assolutamente. Il mister è bravissimo quando allena, ma quando parla non bisogna ascoltarlo. Conte non doveva criticare la società, visto che il vero vincitore è De Laurentiis. Il Napoli si è qualificato per la Champions League ed è questo che voleva veramente il presidente”.