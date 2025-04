“Non deve parlare più”, che frecciata a Conte: la sentenza in diretta

Per Antonio Conte bisogna registrare una frecciata che ha davvero sorpreso tutti.

Il Napoli domina in campionato. Con la vittoria maturata al Maradona contro il Torino, gli uomini guidati da Antonio Conte hanno conquistato il primo posto in classifica. A soli 4 match dalla fine del campionato, il club azzurro sogna in grande e spera di poter strappare una volta per tutte il titolo all’Inter.

Nonostante l’entusiasmo sia alle stelle e la squadra sembri ormai ben indirizzata, arrivano ancora alcune forti critiche rivolte ad Antonio Conte. Le recenti dichiarazioni del tecnico azzurro non hanno convinto molti tifosi del Napoli. Nelle ultime ore una bordata in particolare sta avendo grande scalpore.

Marolda: “Sarebbe meglio che Conte non parlasse”

Attacco molto pesante da parte di Francesco Marolda: secondo il giornalista la soluzione migliore per non far perdere la concentrazione ai calciatori sarebbe quella di non far parlare mister Conte.

Durante la trasmissione Il Bello del Calcio in onda su Televomero, il giornalista Francesco Marolda ha rivolto parole molto dure nei confronti di Antonio Conte. Le ultime uscite del tecnico azzurro hanno fatto infuriare il giornalista, che preferirebbe mettere in secondo piano tutte le controversie legate alla permanenza di Conte: