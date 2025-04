Osimhen in Arabia, sconto di De Laurentiis a una condizione: di cosa si tratta

Victor Osimhen potrebbe giocare in Arabia Saudita il prossimo anno e Aurelio De Laurentiis starebbe valutando uno sconto a determinate condizioni

Il futuro di Victor Osimhen resta in bilico. Non tanto per il Napoli, che è perfettamente consapevole di volerlo cedere, quanto per la destinazione finale. Il nigeriano ha rappresentato un problema non da poco nel calciomercato estivo dello scorso anno per la società azzurra, tanto da essere ceduto solamente a settembre, a campagna acquisti chiusa per le italiane, verso il Galatasaray.

In Turchia il centravanti sta facendo benissimo, tanto da trascinare il club verso la vittoria del titolo a suon di gol. Proprio le prestazioni ad alti livelli lo potrebbero avvicinare alla Premier League, il suo grande sogno. Bisognerà, però, capire se il Manchester United sarà veramente disposto a spendere i 75 milioni di clausola rescissoria o se si tirerà indietro come successo la scorsa estate.

Osimhen e l’ipotesi dello sconto all’Arabia: le condizioni

Uno scenario è stato riportato quest’oggi dal Mattino e che potrebbe rappresentare una piccola svolta nel futuro di Osimhen. Se il calciatore aprisse all’Arabia Saudita, il patron De Laurentiis sarebbe persino disposto a fare uno sconto all’Al-Hilal, la società araba più accreditata per acquistare l’attaccante.

Si tratterebbe di abbassare le pretese economiche da 75 a 65 milioni di euro, ma a una condizione: l’acquisto dovrà avvenire entro giugno. Non si accetteranno proroghe e il motivo è presto detto: il Napoli potrebbe operare prima sul mercato in entrata per rinforzare la rosa. L’obiettivo del presidente, infatti, è avere la squadra pronta all’80% per il ritiro di Dimaro che inizierà il 12 luglio.

Non un’impresa facile, ma la programmazione sarà immediata, una volta terminato il campionato. E anche Osimhen potrebbe essere coinvolto in queste operazioni in uscita, che aiuteranno sicuramente il club. Andrà capita la volontà del centravanti, più spinto all’Inghilterra e al ritorno nei top campionati, piuttosto che ad accettare stipendi milionari ma nella Saudi Pro League.

Discorsi sui quali tornerà in un secondo momento il direttore sportivo Giovanni Manna, al momento concentrato a stare al fianco della squadra in questo finale di stagione rovente, che potrebbe realmente portare il Napoli a vincere il suo quarto scudetto.