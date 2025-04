Il Maradona come l’Olimpico, ecco l’idea di De Laurentiis: il retroscena

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità sul fronte Maradona.

Dopo l’ultimo turno di campionato, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è molto vicino allo scudetto. Gli azzurri, infatti, hanno adesso tre punti di vantaggio sull’Inter a quattro giornate dalla conclusione della Serie A di quest’anno.

Gli azzurri, dunque, hanno il loro destino nelle loro mani, anche se la prossima gara contro il Lecce porta con sé tantissime difficoltà. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra salentina guidata da Marco Giampaolo, in casa Napoli bisogna registrare delle novità importanti sul fronte stadio Maradona

Stadio Maradona, si studia il modello Olimpico: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, Aurelio De Laurentiis è in continuo contatto con il Comune partenopeo per cercare di capire se ci sono le possibilità di utilizzare il modello ‘Stadio Olimpico di Roma’. Quest’ultimo, di fatto, è grande come il Maradona come superficie.

La capienza dell’impianto di Fuorigrotta con il terzo anello sarebbe infatti la stessa dello stadio della Capitale. L’Olimpico, tra l’altro, ha la pista d’atletica come il Maradona. De Laurentiis, di fatto, vorrebbe eliminare la pista d’atletica. Lo stesso sindaco Manfredi non alzerebbe un muro, ma sempre dietro da un progetto del club comprato da una sostenibilità economica.