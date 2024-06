Clamoroso in radio, Alvino annuncia una cessione: “Non è più del Napoli”

In casa Napoli bisogna registrare un annuncio di Carlo Alvino su una possibile cessione tra le fila azzurre.

Da quando è stato annunciato l’accordo tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, di fatto, intorno al Napoli sono circolate tantissime indiscrezioni mercato, soprattutto per quello che riguarda i possibili nuovi acquisti. In questi giorni, infatti, al club partenopeo sono stati accostati diversi nomi importanti.

Il primo è sicuramente Alessandro Buongiorno del Torino. Lo stesso Antonio Conte, almeno come quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, avrebbe telefonato al centrale per convincerlo a sposare la causa del Napoli. Mentre gli altri nomi più in orbita azzurra sono sicuramente quelli di Romelu Lukaku e Federico Chiesa. Tuttavia, in attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti su questi giocatori, c’è da segnalare un annuncio di Carlo Alvino su un possibile addio tra le fila partenopee.

Carlo Alvino: “Di Lorenzo non è più un giocatore del Napoli”

Il noto giornalista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti parlato così del calciomercato del Napoli: “Cosa posso dire sul futuro di Giovanni Di Lorenzo? Che, dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi, non è più un calciatore del Napoli. Le parole di Giuffredi sono un virgolettato dello stesso capitano azzurro. Se ha deciso di andare via allora è giusto che venga ceduto”.

Carlo Alvino, oltre a quella di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato di un altro calciatore del Napoli assistito da Mario Giuffredi, ovvero Matteo Politano: “Con Conte all’Inter non è mai scoccata la scintilla, visto che poi l’esterno lasciò il club nerazzurro. Politano ha un determinato feeling con la città di Roma”. Il giornalista, inoltre, si è anche soffermato sul mercato in entrata della squadra partenopea: “Chiesa? Come giocatore mi piace, ma deve cambiare il proprio atteggiamento in campo. Lui è spesso antisportivo, poi forse con Conte cambierà. Buongiorno? Mi piace. Hermoso? Il Napoli lo sta monitorando”.

Secondo Carlo Alvino, quindi, la cessione di Di Lorenzo è veramente plausibile. Il tutto, di fatto, dipenderà da Antonio Conte, visto che sta cercando in tutti i modi di convincere il capitano del terzo scudetto di restare ancora nel Napoli. Il terzino destro, infatti, è uno dei punti da cui vuole partire l’ex allenatore di Juve ed Inter.

L’altro è Khvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte, infatti, vuole impostare il suo Napoli da Di Lorenzo e dal georgiano, anche se pure quest’ultimo ci sono delle continue indiscrezioni di mercato. Il PSG, di fatto, sta facendo sul serio per cercare di acquisire le prestazioni a titolo definitivo dell’ex Dinamo Batumi, visto che ha offerto 100 milioni a De Laurentiis che, però, ha rifiutato.