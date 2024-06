Lukaku e non solo, i 5 attaccanti seguiti dal Napoli per sostituire Osimhen

Il Napoli vuole inserire in rosa Romelu Lukaku per volontà di Antonio Conte, ma nel mirino spiccano altri nomi di attaccanti.

Il campionato 2023/2024 del Napoli non è terminato nei modi in cui si sperava, ma adesso non c’è tempo da perdere: bisogna ripartire. A tal proposito, infatti, le squadre di Serie A – compreso il club partenopeo – stanno entrando nel vivo del calciomercato. La sessione estiva di mercato sta iniziando a farsi sentire, il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo dirigente sportivo Giovanni Manna stanno già lavorando per rifondare la squadra. Chiaramente, prima di sferrare il primo colpo di mercato, bisognerà attenderà anche l’ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Successivamente, si potrà iniziare a pensare agli acquisti in modo molto più concreto.

In primo luogo, bisognerà monitorare attentamente la situazione di Victor Osimhen. Con molta probabilità, il centravanti nigeriano proseguirà la propria carriera altrove. Per questo motivo, la dirigenza partenopea ha già inserito diversi nomi di attaccanti nel mirino. In pole, c’è Romelu Lukaku, richiesto fortemente dall’allenatore salentino. Ma la pista dell’attaccante belga potrebbe complicarsi: il Napoli quindi, pensa ad altri nomi per il post-Osimhen.

Non solo Lukaku, anche Gyökeres, Dovbyk, Guirassy e Strand Larsen nel mirino del Napoli

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando altri attaccanti – oltre, a Romelu Lukaku – per trovare l’erede perfetto di Victor Osimhen. I nomi in lista sono Dovbyk del Girona, Guirassy dello Stoccarda, Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona e Strand Larsen del Celta Vigo.

Di seguito, quanto evidenziato:

“In attesa di offerte congrue per Osimhen, il club sfoglia il libro delle idee o delle tentazioni: Romelu Lukaku, appena rientrato al Chelsea dopo un anno alla Roma ma in uscita (clausola da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro), con cui Conte ha un rapporto diretto fatto di contatti e vecchia stima; Viktor Gyökeres, valanghe di gol con lo Sporting Lisbona e una clausola da 100 milioni di euro. Lo svedese, capocannoniere dell’ultima Liga Portugal con 29 reti, 43 complessive in 50 partite, piace molto al signor Conte ma ha costi proibitivi al momento. In lista, e in cima, anche Dovbyk del Girona e Guirassy dello Stoccarda. Poi Strand Larsen del Celta Vigo”.

Al momento però, prima di proseguire con la trattativa con uno degli attaccanti, bisognerà vedere come si evolverà il futuro del centravanti nigeriano. Attualmente, soltanto un club ha manifestato un interesse concreto per Osimhen: l’Arsenal. Tuttavia, il club inglese non sembra del tutto convinto della cifra di 130 milioni di euro da pagare per la clausola rescissoria. Inoltre, il sogno di Antonio Conte rimane Lukaku come possibile sostituto, i due hanno già avuto dei contatti privati. Una volta che si avrà la conferma dell’obiettivo sfumato, si prenderanno in considerazione gli altri attaccanti citati. In pole, c’è Dovbyk del Girona, protagonista di svariati gol nella Liga. Anche Viktor Gyökeres non scherza, il giocatore ha collezionato ben 29 reti. Quest’ultimo però, ha una clausola da 100 milioni di euro e dunque, potrebbe essere un po’ più complicato da acquistare. Poi sul taccuino, ci sono anche Guirassy e Strand Larsen.