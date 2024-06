Ultim’ora Torino, il presidente Cairo si sbilancia: annuncio sulla cessione di Buongiorno!

Uno dei calciatori accostati al Napoli è Alessandro Buongiorno del Torino, intanto arrivano le parole a sorpresa del presidente Urbano Cairo.

Dopo la deludente stagione appena terminata, il Napoli ha tutta l’intenzione di voltare pagina. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso – dopo gli ingaggi fallimentari di Garcia, Mazzarri e Calzona – di cambiare decisamente rotta e affidarsi a un allenatore esperto e vincente come Antonio Conte, che presto firmerà il contratto che lo legherà al club partenopeo.

Il tecnico ha già parlato di calciomercato con la società, indicando alcuni ruoli da coprire e migliorare. Uno di questi è la difesa, con l’acquisto di un centrale di spessore che possa innalzare la qualità del reparto. Il primo nome in cima alla lista di Conte e del neo d.s. Giovanni Manna è quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino.

Intervista a Urbano Cairo, le parole del presidente del Torino su Alessandro Buongiorno

A parlare di Buongiorno è stato proprio il presidente della società granata, Urbano Cairo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del Torino ha ribadito l’incedibilità del proprio capitano. Ecco quanto evidenziato:

Quanto vale Buongiorno? Non lo so. Non e un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. lo lo adoro, e un ragazzo e un giocatore straordinario. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione. Non ho pensato a nulla perché io lo voglio tenere. Richieste? Me lo chiedono in tanti, all’Italia e all’estero.

Dunque Cairo getta acqua sul fuoco e spegne i rumors sulla possibile cessione di Alessandro Buongiorno. Quella del presidente del Torino, però, è sembrata più una risposta di facciata. Appare complicato credere – dopo la straordinaria stagione disputata – che per il capitano granata, che disputerà l’Europeo con l’Italia del CT Luciano Spalletti, non arrivino offerte importantissime per la cessione.

Milan, Roma, Inter e Napoli in Serie A sono pronte a darsi battaglia per l’acquisto del centrale, ma anche dall’estero non mancano estimatori. I partenopei potrebbero giocarsi due carte che potrebbero far vacillare il Torino: ovvero Leo Ostigard e Giovanni Simeone. I due calciatori azzurri piacciono, e tanto, alla dirigenza piemontese, che potrebbero così valutare uno scambio con contropartita tecnica più conguaglio economico. Va convinto ovviamente il giocatore ad accettare la destinazione Napoli, rispetto alle altre contendenti. E in questo senso potrebbe essere decisiva la mediazione di Antonio Conte.