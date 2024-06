Calciomercato Napoli, a sorpresa va via Politano? Notizia inaspettata dalla Serie A!

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo, a sorpresa anche Matteo Politano potrebbe essere ceduto: cosa sta succedendo.

Una stagione da dimenticare, quella appena vissuta dal Napoli. La società azzurra ha chiuso il campionato al decimo posto in classifica della Serie A, restando fuori dalla qualificazione alle coppe europee della prossima stagione: evento che non capitava da ben 15 anni. Questo il chiaro segnale di quanto molte cose non abbiano funzionato, ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di rivoluzionare tutto.

Nuovo management, nuovo staff tecnico e nuovi calciatori. Giovanni Manna è stato già ufficializzato come nuovo direttore dell’area sportiva del Napoli, mentre Antonio Conte sarà presto annunciato come nuovo allenatore. Dopodiché i due, insieme agli altri dirigenti del club, valuteranno quali dovranno fare parte del progetto partenopeo nel prossimo futuro.

Ultime notizie Napoli, interesse della Roma per Matteo Politano

Una cessione a sorpresa potrebbe riguardare quella di Matteo Politano. L’attaccante (31 anni ad agosto, ndr) è reduce dalla miglior stagione personale in carriera, con 9 gol e 10 assist vincenti forniti ai compagni. Politano è riuscito a distinguersi, nonostante l’annata fallimentare del Napoli, ciò ha comunque attirato le attenzioni di altri club. Uno su tutti – come riferito su X dal giornalista Jacopo Palizzi di TeleRadioStereo – è la Roma.

I capitolini sono alla ricerca di esterni offensivi che possano migliorare il reparto offensivo della squadra di Daniele De Rossi. Politano avrebbe le caratteristiche perfette ricercate dalla Roma, ma ovviamente la trattativa con il Napoli non sarebbe semplice da intavolare. Il giocatore è legato da un contratto fino al 2027 con gli azzurri, rinnovato soltanto pochi mesi fa, ovvero quando per Politano c’erano state sirene dall’Arabia Saudita. Il Napoli, infatti, era arrivato a rifiutare un’offerta che si avvicinava ai 15 milioni di euro per trattenere l’esterno.

Da capire se l’arrivo di Antonio Conte possa aver cambiato qualcosa nelle idee del club. Il procuratore dei Politano, Mario Giuffredi, non più di qualche giorno fa aveva confermato che il calciatore sarebbe rimasto in azzurro, ma ora tutto potrebbe cambiare. Va infatti ricordato che Politano è cresciuto nel settore giovanile della Roma, seppur non abbia mai avuto l’opportunità di giocare in prima squadra con i giallorossi. Ora, però, una possibile chiamata potrebbe cambiare tutto, in particolare se il Napoli dovesse continuare a manifestare l’interesse per altri calciatori come Federico Chiesa, Albert Gudmundsson o Mason Greenwood. Tutti esterni offensivi che, se dovessero arrivare in azzurro, di fatto toglierebbero spazio proprio a Politano. Per ora si tratta solo di un interesse da parte dei giallorossi, da capire se nelle prossime settimane si evolverà in qualcosa di più.