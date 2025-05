Ribaltone Inter, Inzaghi è pronto alla rivoluzione: l’obiettivo è uno solo

Nell’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pari con il Barcellona, bisogna segnalare un ribaltone clamoroso.

Il Napoli, con il sorpasso all’Inter avvenuto nella precedente giornata di campionato, ha finalmente agguantato il primo posto in classifica, quando mancano ormai quattro giornate alla fine della Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, grazie al successo per 2-0 maturato nei 90 minuti contro il Torino, ora devono completare l’opera ottenendo almeno 10 degli ultimi 12 punti disponibili, per conquistare il quarto (insperato) scudetto della propria storia.

L’Inter, dal suo canto, si trova costretta ad inseguire, con un occhio sempre più indirizzato verso la Champions League. Mister Simone Inzaghi è chiamato ad effettuare ampio turnover nella complessa sfida all’Hellas Verona, invischiato nella lotta salvezza, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Di seguito, il motivo di questa scelta.

Verso Inter-Verona, Inzaghi cambia (quasi) tutti: obiettivo finale di Champions

Appena due giorni fa, l’Inter pareggiava per 3-3 l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. A meno di una settimana dalla partita di ritorno contro i blaugrana, la squadra di Inzaghi è costretta a settare nuovamente la testa al campionato di Serie A, dove rischia di veder sfumare il sogno dello scudetto back to back.

La possibilità di centrare la finale di Champions per la seconda volta in 2 anni è troppo ghiotta, e per questo motivo la rosa nerazzurra che scenderà in campo contro l’Hellas sarà parecchio rimaneggiata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarà dato ampio spazio alle seconde linee. Di seguito, la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic.

Grande occasione per il Napoli, dunque, che proverà ad incrementare il vantaggio in classifica. La squadra di Antonio Conte, giocando prima di quella allenata da Inzaghi, vincendo potrebbe mettere tanta pressione sulle spalle dei nerazzurri, che commettendo un passo falso sarebbero praticamente fuori dai giochi.