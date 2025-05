Addio Napoli, ormai non ci sono dubbi: giocatore ai saluti

Il Napoli, in attesa del match di domani contro il Lecce, è pronto a salutare un giocatore di sua proprietà.

Il Napoli di Antonio Conte domani sera giocherà un match che può dire davvero molto sulla possibile vittoria finale dello scudetto. I partenopei, infatti, sfideranno allo Stadio Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo.

I partenopei, visto anche il match casalingo dell’Inter contro il Verona, devono assolutamente battere i salentini per compiere un ulteriore passo verso il trionfo del campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, in casa Napoli bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

Cagliari, Davide Nicola conferma tutta la sua fiducia su Elia Caprile: l’annuncio

Davide Nicola, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del suo Cagliari contro l’Udinese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Cosa posso dire su Caprile? Elia può diventare sicuramente un calciatore importante. Può andare in una grande squadra. Lui è giovane, ma ha già una considerevole esperienza”.

Con queste parole, di fatto, Davide Nicola ha confermato ancora di più l’intenzione del Cagliari di riscattare il cartellino di Elia Caprile. Al Napoli, dunque, andranno gli 8 milioni di euro concordati con il team sardo nella scorsa sessione invernale di calciomercato. Lo stesso estremo difensore, di fatto, aveva ribadito delle dichiarazioni molto importanti sul suo futuro.

Elia Caprile, in una recente intervista, ha infatti ribadito la sua volontà di non essere il secondo di nessuno. Mentre il Napoli, dal canto suo, ha preso la decisione di rinnovare il contratto di Alex Meret.

Napoli, Alex Meret è vicinissimo al rinnovo con il club partenopeo: ecco le ultime notizie sul suo futuro

Nonostante una fase di stallo, infatti, la sensazione è che l’ex Spal sia davvero vicino a prolungare il suo rapporto con il club partenopeo. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, nelle prossime ore ci potrebbe essere l’incontro decisivo tra Federico Pastorello (ovvero il procuratore di Alex Meret) e Giovani Manna per trovare l’intesa definitiva.

Il Napoli, dunque, ha deciso di rinnovare il contratto dell’ex Spal e di prendere un vice del tutto rispetto. In queste ultime settimane, infatti, al club partenopeo sono stati accostati nomi di portieri importanti: da Milinkovic-Savic del Torino a Chevalier del Lille.