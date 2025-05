Caos Lecce-Napoli, annullati 700 biglietti ai tifosi azzurri: l’annuncio ufficiale

Per la gara di domani dello Stadio Via del Mare tra il Lecce di Giampaolo ed il Napoli di Conte bisogna segnalare un caos biglietti.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Torino, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara decisiva per la lotta scudetto con l’Inter. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Via del Mare per giocare contro il Lecce di Marco Giampaolo.

I salentini saranno un ostacolo duro da superare, visto che hanno solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto. Tuttavia per questa gara bisogna registrare anche un caos biglietti.

Lecce-Napoli- annullati 701 biglietti ai tifosi partenopei: la motivazione

Come comunicato dal Lecce, infatti, sono stati annullati 701 biglietti dei tifosi del Napoli perché riguardavano altri settori del Via del Mare diverso da quello destinato agli ospiti. I tifosi partenopei residenti in Campania e sottoscrittori del programma di fidelizzazione della SSC Napoli, di fatto, potevano acquistare tagliandi solo per la parte dell’impianto destinata alle squadre ospiti.

Il Lecce, inoltre, ha comunicato che si può anche chiedere il rimborso dalle ore 10.00 di martedì 6 maggio alle ore 20.00 di giovedì 8 maggio. (Clicca qui per l’annuncio ufficiale del club salentino).