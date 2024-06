Mercato Napoli, si allontana Lukaku: c’è un altro nome che piace a Conte per l’attacco – ESCLUSIVA

In attesa dell’annuncio di Conte, in casa Napoli bisogna segnalare delle importanti novità che riguardano il futuro sostituto di Osimhen.

Il Napoli si sta preparando per la prossima stagione. Il primo di Aurelio De Laurentiis è quello di aver ingaggio Giovanni Manna dalla Juventus. Mentre l’atto successivo del patron partenopeo è stato quello di chiudere l’intesa la trattativa con Antonio Conte come nuovo allenatore della squadra partenopea.

Il tecnico pugliese ed Aurelio De Laurentiis, di fatto, hanno trovato un’intesa definitiva anche sugli ultimi dettagli che si dovevano limare. In attesa dell’annuncio ufficiale da parte del suo nuovo presidente, Antonio Conte si è comunque già messo al lavoro per costruire la sua nuova squadra. L’ex ct dell’Italia, infatti, ha fatto un nome ‘nuovo’ a Giovanni Manna per rinforzare il reparto offensivo per l’attacco: si tratta di Samu Omorodion.

Calciomercato Napoli, a Conte e Manna piace Omorodion come possibile sostituto di Victor Osimhen

Secondo quanto raccolto dal giornalista Marco Giordano per ‘spazionapoli.it, infatti, Antonio Conte ha indicato in Samu Omorodion (classe 2004) come possibile sostituto di Victor Osimhen. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, ma che quest’anno ha giocato in prestito con la maglia dell’Alaves (dove ha segnato 18 gol), è stato visionato dal vivo da Giovanni Manna, che ha fatto vedere dei video al tecnico pugliese.

Ad Antonio Conte, di fatto, è piaciuto Omorodion che, dunque, si iscrive nella lista dei possibili sostituti di Victor Osimhen. Sul fronte Romelu Lukaku, invece, non c’è nessun riscontro su una possibile trattativa, visto che il Napoli vorrebbe prendere un attaccante giovane al posto del centravanti ex Lille.