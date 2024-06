Napoli, Conte scioglie le prime riserve: la decisione sul modulo

Il tecnico leccese ha già scelto il sistema di gioco da utilizzare durante l’avventura napoletana, l’anticipazione stuzzica i tifosi.

In seguito a una disastrosa stagione, il Napoli è pronto a ritornare a fare la voce grossa nella prossima edizione del campionato di Serie A. Gli azzurri hanno salutato Francesco Calzona, guida provvisoria che non è riuscita a sterzare l’andamento della formazione, al suo posto Antonio Conte siederà sulla panchina partenopea per le prossime stagioni. L’allenatore leccese ha raggiunto il definitivo accordo con Aurelio De Laurentiis, la firma sul contratto dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Il popolo napoletano non aspetta altro, l’arrivo di Conte sta facendo impazzire di gioia i tifosi che possono finalmente sognare in grande. C’è già tanta attesa sull’impatto dell’ex Inter che, intanto, si è convinto del modulo da utilizzare.

Conte al Napoli, il tecnico si affiderà alla solita difesa a 3

Il 3-4-3 sarà il sistema di gioco che Antonio Conte adopererà alla guida del Napoli. L’anticipazione fornita dalla redazione Rai sta scatenando le prime fantasie dei tifosi partenopei, che attendono con grande curiosità di vedere la formazione azzurra all’opera. Sarà da stabilire, tuttavia, gli uomini che faranno parte della rosa napoletana, solo il mercato offrirà le indicazioni necessarie. L’unica certezza è offerta dalla volontà del tecnico di non rinunciare ad almeno quattro pilastri della formazione, vale a dire Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia e capitan Di Lorenzo. Restano, al tempo stesso, incerti gli eventuali sviluppi proprio sul futuro del terzino toscano che, tramite il proprio agente, ha espresso la propria volontà di lasciare il capoluogo campano.

Nei giorni successivi all’annuncio ufficiale di Antonio Conte al Napoli, inizierà a prendere forma il 3-4-3, modulo che ha consentito al leccese di vincere la Premier League ai tempi del Chelsea. I tifosi sono attratti dalla scelta del salentino, c’è tanta attesa soprattutto sul rendimento di Kvara che potrebbe raggiungere l’apice della propria carriera, proprio come Hazard nell’esperienza a Londra. Il sistema di gioco, tuttavia, potrebbe subire delle variazioni nel corso della stagione come già avvenuto in passato. Sarà fondamentale l’interpretazione del modulo, aspetto anch’esso soggetto a possibili variazioni, a seconda dell’avversario che si presenterà di fronte agli azzurri. Le grandi capacità di analizzare e comprendere i momenti della partita, oltre che l’atteggiamento da parte dell’11 rivale, lasciano dormire sonni tranquilli al popolo napoletano che confidano totalmente in Conte. Il countdown è già iniziato, i supporters partenopei attendono solo l’inizio della stagione.