Spazio Napoli

La squadra di spazionapoli

SpazioNapoli – testata giornalistica online con la direzione editoriale di Antonio Manzo – è nata nel gennaio 2011 e racconta il Calcio Napoli con una giovane redazione sportiva sempre attivissima in nome del lettore. Notizie sempre aggiornate, anteprime sul calciomercato Napoli, indiscrezioni sulle probabili formazioni e su dove guardare le partite del Napoli in tv. Il Napoli Calcio descritto con occhi attenti ed obiettivi, giornalisti inviati in tutte le partite in casa ed in trasferta, sia in Italia che in Europa. Una vera e propria palestra di comunicazione sportiva. Da non perdere anche i nostri canali social, con Facebook ed Instagram sempre aggiornati sulle ultimissime calcio Napoli con servizi speciali, video ed infografiche. Per chi volesse seguirci solo attraverso il proprio smartphone ci sono anche le nostre applicazioni, sia su Ios che su Android, pronte a notificarvi tutte le ultimissime calciomercato napoli.