Napoli, Sky lancia il ritorno di Elmas: l’idea per cambiare volto alla squadra

Il Napoli potrebbe riabbracciare Eljif Elmas. È uno scenario a sorpresa emerso nelle ultime ore e rilanciato da Sky Sport attraverso le parole di Massimo Ugolini. Il centrocampista macedone, oggi all’Atalanta, potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e diventare una risorsa importante per modificare gli equilibri tattici degli azzurri.

Elmas-Napoli, l’ipotesi di un ritorno a sorpresa

L’idea nasce dal rendimento e dall’intesa che Elmas aveva già mostrato durante la sua precedente esperienza in azzurro. Il suo eventuale ritorno potrebbe rappresentare una soluzione in più per Allegri, soprattutto considerando la necessità di trovare nuovi equilibri nella fase offensiva.

Ugolini ha sottolineato come il ritorno del macedone, considerando quanto di buono fatto insieme nella passata stagione, potrebbe rappresentare un elemento positivo per gli equilibri offensivi del Napoli.

Elmas conosce già l’ambiente, diversi compagni e le dinamiche del calcio italiano. Un aspetto che potrebbe facilitare un eventuale reinserimento all’interno del gruppo.

Allegri può cambiare modulo con Elmas

Il tema più interessante riguarda però la possibilità di modificare il sistema di gioco. L’arrivo di Elmas potrebbe infatti offrire ad Allegri una soluzione tattica differente, permettendo al tecnico di sfruttare maggiormente le caratteristiche dei suoi giocatori offensivi.

Il macedone può muoversi in più zone del campo e garantire qualità tra le linee, inserimenti e capacità di partecipare alla costruzione dell’azione. Una duttilità che potrebbe consentire al Napoli di alternare diversi assetti durante la stessa partita.

De Bruyne con più libertà: la chiave del nuovo Napoli

Uno degli effetti più interessanti del possibile ritorno di Elmas riguarderebbe Kevin De Bruyne. Con una maggiore copertura garantita alle sue spalle, il fuoriclasse belga potrebbe avere meno compiti difensivi e maggiore libertà di concentrarsi sulla fase offensiva.

La presenza di Elmas potrebbe quindi contribuire a modificare la distribuzione dei compiti all’interno del centrocampo, lasciando a De Bruyne più spazio per inventare e incidere negli ultimi metri.

Elmas e Hojlund, possibile effetto a catena

Il possibile cambio di sistema potrebbe avere conseguenze anche sull’utilizzo di Rasmus Hojlund. Una diversa disposizione degli uomini offensivi potrebbe infatti modificare la posizione del centravanti danese e le modalità attraverso cui il Napoli cerca di servirlo.

La maggiore libertà concessa a De Bruyne, unita alla duttilità di Elmas, potrebbe creare nuove connessioni offensive e permettere ad Allegri di costruire una squadra più imprevedibile negli ultimi trenta metri.

Napoli, Elmas può diventare la nuova carta di Allegri

Per il momento si tratta di un’ipotesi di mercato e non di un’operazione definita. Il nome di Elmas, però, riapre uno scenario particolarmente interessante per il Napoli, soprattutto dal punto di vista tattico.

Il suo eventuale ritorno non rappresenterebbe soltanto un’operazione legata alla rosa, ma potrebbe diventare una scelta capace di modificare gli equilibri della squadra. Allegri avrebbe così una nuova soluzione per cambiare modulo e valorizzare ancora di più giocatori come De Bruyne e Hojlund.