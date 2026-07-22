Napoli-Arezzo, un giocatore ha impressionato Allegri e i tifosi: subito positivo in campo

Vincenzo Prisco sorprende nella gara Napoli-Arezzo: il centrocampista classe 2008 titolare con Allegri dimostra maturità tattica rara a 17 anni.

Prisco in campo: le geometrie precise del giovane napoletano

La prima uscita stagionale del Napoli regala una sorpresa positiva. Massimiliano Allegri schiera Vincenzo Prisco titolare nel cuore del centrocampo a tre, tra Zambo Anguissa e Jesper Lindstrom, contro l’Arezzo. Il centrocampista classe 2008 non tradisce la fiducia dell’allenatore. Nel primo tempo si distingue per geometrie precise, intelligenza tattica nei movimenti, lucidità di gioco. Viene sostituito da Lobotka nella ripresa, ma l’impressione rimane nitida.

A soli 17 anni, Prisco dimostra una maturità rara per l’età. Non commette errori di posizionamento. Legge i tempi di gioco con naturalezza. I compagni di reparto lo cercano con fiducia. Quello che emerge è un profilo già consapevole dei propri compiti tattici, lontano dall’approssimazione che caratterizza molti giovani debuttanti. Per il Napoli questa è una delle migliori notizie della preparazione estiva.

Il talento del vivaio azzurro: il segnale di Allegri sui giovani

Prisco è considerato uno dei talenti di maggior spicco del settore giovanile azzurro. Rappresenta una delle colonne portanti dell’Italia Under 18, dove sta esprimendo le stesse qualità viste contro l’Arezzo. La scelta di Allegri di schierarlo titolare nella prima amichevole non è casuale: l’allenatore ha dimostrato fin dall’inizio di voler valorizzare i giovani del vivaio.

Questo segnale ha un significato concreto. Il futuro del centrocampo azzurro passa anche da profili come Prisco. Non si tratta di una scommessa su un prospetto lontano, ma della conferma che il giocatore è già pronto a ritagliarsi spazi in prima squadra. Nelle prossime settimane e nei prossimi anni, il centrocampista napoletano avrà l’occasione di consolidare questa prima impressione positiva e di conquistare spazi sempre più importanti nelle rotazioni di Allegri.