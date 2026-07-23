Gatti e non solo: priorità alla difesa, spunta un altro big della Serie A

Federico Gatti e Oumar Solet sono i due nomi caldi per il Napoli per rinforzare il reparto arretrato in questa sessione estiva. Allegri chiede l’acquisto di un difensore centrale in tempi rapidi.

Gatti e il nodo Juventus: trattativa complicata

L’emergenza difensiva spinge il tecnico a chiedere interventi rapidi sul mercato. Gatti rappresenta il primo obiettivo, ma negoziare con la Juventus per un difensore bianconero comporta complessità notevoli. Il centrale sarebbe fuori dal progetto juventino, tuttavia due club rivali raramente facilitano operazioni di questo tipo, soprattutto quando entrambi hanno priorità diverse da affrontare nel mercato estivo.

Manna, il direttore sportivo del Napoli, consapevole delle difficoltà, prepara già il piano B. La trattativa con la Juve non si annuncia semplice: i bianconeri non hanno intenzione di regalare il giocatore, e il Napoli dovrà affrontare una vera negoziazione economica.

Solet in azione con la maglia della Juventus

Solet dell’Udinese: l’alternativa per il Napoli

Oumar Solet emerge come alternativa concreta. Il difensore francese dell’Udinese è già stato monitorato dagli azzurri nelle precedenti sessioni di mercato. Il suo profilo offre duttilità tattica: centrale di piede destro, ha giocato anche sul centrosinistra, adattandosi sia a difese a quattro sia a tre. Secondo La Gazzetta dello Sport, il suo profilo rimane vivo nella lista del Napoli.

La scelta tra i due centrali dipenderà dalla volontà economica dei club proprietari e dalla disponibilità del giocatore. Allegri potrebbe chiedere al club un intervento immediato, e Manna dovrà decidere se insistere su Gatti oppure accelerare per Solet, profilo già noto e potenzialmente più accessibile rispetto al difensore juventino. Oltre a loro, emerge anche una pista dalla Premier League: si è parlato anche di Benoit Badiashile, centrale in uscita dal Chelsea, per cui però sono stati smentiti i primi sondaggi:

Il mercato estivo del Napoli si muove su più binari paralleli. Tutti gli scenari potrebbero concretizzarsi a breve, a seconda di come evolvono i dialoghi con Juventus e Udinese e della reale disponibilità economica dei club interessati.