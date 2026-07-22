Allegri prova l’azzurro come mezzala e valuta la conferma: così cambia tutto!

Jesper Lindstrom cambia ruolo durante il ritiro di Dimaro e Massimiliano Allegri valuta seriamente di confermarlo in squadra, respingendo eventuali offerte per il giocatore danese.

Lindstrom da esterno a mezzala: l’esperimento di Allegri

Il tecnico livornese ha scelto di schierare il danese in una posizione inedita durante gli ultimi allenamenti. La mezzala rappresenta una soluzione tattica completamente diversa rispetto al ruolo che Lindstrom ha occupato fino a oggi. Allegri sta testando il giocatore in questa nuova veste per raccogliere elementi di valutazione prima della stagione.

Le prestazioni del danese nel ritiro estivo hanno convinto il mister. Secondo quanto riporta ‘Il Roma’, Lindstrom “si sta mettendo in mostra con giocate strappa applausi” e “il tecnico livornese è molto soddisfatto dell’impegno che ci sta mettendo”.

Allegri pensa alla conferma: il cambio di strategia

La situazione di Lindstrom al Napoli potrebbe stravolgere completamente il mercato estivo. Allegri valuta attentamente ogni progresso del ragazzo e potrebbe decidere di tenerlo in rosa.

Il cambio di ruolo non è casuale. Schierare Lindstrom da mezzala consente ad Allegri di verificare se il danese possieda le qualità per occupare quella posizione nel nuovo assetto tattico del Napoli. Se l’esperimento dovesse produrre risultati positivi, il giocatore potrebbe diventare una risorsa tattica versatile per tutte le competizioni.