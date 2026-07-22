Napoli, si infiamma il mercato in entrata: accadrà a breve, l’annuncio!

Gatti piace al Napoli, ma l’affare dipende dalle cessioni in corso. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà a SportItalia, gli azzurri valutano il difensore della Juventus come rinforzo dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

Gatti: l’operazione che scatta tra due settimane

La priorità immediata di Giovanni Manna non è l’acquisto, bensì sfoltire la rosa. Le cessioni bloccano tutto: Hasa e Zerbin sono in viaggio verso il Frosinone, ma l’esperto di mercato ha confermato che altri affari in uscita arriveranno nei prossimi giorni. Solo dopo questo passaggio sarà possibile muoversi concretamente su Gatti e, di conseguenza, altri colpi in entrata. Pedullà spiega che lo sblocco potrebbe arrivare attorno le prime settimane di agosto, quando il mercato avrà chiarito meglio gli spazi economici disponibili.

La necessità di un difensore centrale è concreta. Rafa Marin e Sam Beukema devono ancora convincere, e l’addio di Juan Jesus ha ridotto le alternative in difesa. L’1-3 subito dall’Arezzo nell’amichevole estiva ha evidenziato le fragilità – oltre che stanchezza e mancanza di ritmo – anche se si tratta ancora di una partita preparatoria. Il Napoli ha bisogno di qualità e affidabilità dietro.

Gatti con la maglia della Juventus durante una partita

Perché Gatti attrae il Napoli?

Allegri lo conosce bene e lo ritiene un difensore di alto livello. La Juventus potrebbe valutare una cessione qualora arrivasse un’offerta adeguata, ma al momento non ci sono segnali concreti di apertura. Il costo dell’operazione rimane elevato, ragione per cui il Napoli non può permettersi passi falsi economici: ogni movimento deve essere calibrato sui fondi liberati dalle partenze.

Giovanni Manna ha già dimostrato efficienza sul mercato in uscita. Oltre a Hasa e Zerbin al Frosinone, altre operazioni sono in cantiere nelle prossime settimane. Questo schema di lavoro consente al Napoli di costruire una strategia d’entrata solida. Il calciomercato estivo 2026 per gli azzurri ruota attorno a questa logica: prima vendere con metodo, poi comprare con precisione.