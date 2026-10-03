Romano, idea del Napoli: tre big inseguono il gioiello del Cagliari

Alessandro Romano piace a Napoli, Juventus e Inter: il Cagliari chiede circa 20 milioni di euro per il centrocampista classe 2006 già nel giro della Nazionale azzurra.

Romano, il Cagliari blocca il prezzo a 20 milioni

La società rossoblù ha stabilito una valutazione precisa del cartellino: 20 milioni di euro per il giovane regista. Una cifra che potrebbe lievitare se Romano continuerà a mostrare le qualità che hanno attirato l’attenzione dei tre club. Il centrocampista avrà ancora occasioni per mettersi in mostra con la maglia del Cagliari, aumentando così il suo valore di mercato e la pressione delle pretendenti.

Napoli in competizione con Juventus e Inter per il giovane talento

Il Napoli non è solo nella corsa al giovane italiano. Juventus e Inter hanno già messo gli occhi su Romano, trasformando la trattativa in una vera battaglia di mercato tra le big della Serie A. Per gli azzurri si tratta di un profilo da seguire con attenzione particolare: la società dovrà però confrontarsi con due competitor di primo piano, entrambe in grado di offrire garanzie economiche importanti e progetti sportivi di grande appeal.

Quale sarà la strategia del Napoli per prevalere sulla concorrenza? La risposta dipenderà dalla capacità di De Laurentiis di anticipare i tempi e dalla volontà di Romano di scegliere una destinazione dove poter crescere in continuità. Gli azzurri hanno dimostrato di sapersi muovere sul mercato dei giovani talenti italiani, ma questa volta dovranno dimostrare di avere la forza economica e progettuale per battere avversari di questo calibro.

Romano rappresenta uno dei profili più interessanti della sua generazione: classe 2006, già nel giro della Nazionale azzurra, ha tutte le caratteristiche per diventare un centrocampista di livello internazionale. Se il Napoli vuole aggiudicarselo, dovrà muoversi rapidamente e con decisione durante la prossima sessione di calciomercato, prima che Juventus o Inter chiudano l’operazione. La valutazione di 20 milioni fissata dal Cagliari è accessibile per i tre club interessati, ma la vera sfida sarà convincere il giovane regista a scegliere il progetto azzurro.