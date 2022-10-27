Spazio Napoli

Lukaku, clamorosa rivelazione: deciso il futuro del belga

Giorgio D'Andrea

2 Set 2025 - 16:14

2 Set 2025 - 15:49

“Non so che disponibilità c’è”, Napoli: le parole del sindaco sul centro sportivo di Succivo

2 Set 2025 - 10:31

Hojlund al Napoli, il neo acquisto si presenta ai tifosi: “Sono partenopeo”, il post social è già virale

Conte in panchina

“Conte lo ha bloccato”, l’agente punta il dito verso il tecnico azzurro: l’analisi

Non solo acquisti di lusso nella sessione di calciomercato estiva, ma anche cessioni che hanno fatto torcere il naso a diverse persone. Il Napoli riprenderà il suo cammino in campionato il 13 settembre, giorno in cui i campioni d’Italia affronteranno …

De Laurentiis in conferenza stampa

2 Set 2025 – 14:59

Napoli, il dato è clamoroso: De Laurentiis cambia marcia

Conte in panchina sorridente

2 Set 2025 – 14:04

Napoli, Conte ha le idee chiare: pronto il piano per il giovane innesto

Conte pensieroso

2 Set 2025 – 13:15

Conte e l’idea sulla difesa granitica: così il Napoli continua a “dominare” gli avversari

Elmas in campo con il Torino

2 Set 2025 – 12:55

Elmas-Napoli, si pensa (anche) già al futuro: intanto spunta un retroscena inedito sul possibile riscatto

Insigne sorride

2 Set 2025 – 12:20

Insigne torna in Serie A? La verità sul futuro dell’ex Napoli: può accadere a breve

Lukaku infortunato

2 Set 2025 – 11:40

Mercato Napoli, la grana Lukaku ha complicato i piani: il retroscena sui colpi “saltati”

Juanlu in campo

2 Set 2025 – 11:00

Clamoroso Juanlu, l’annuncio che arriva da Siviglia spiazza tutti: cosa è successo

De Laurentiis sorridente

2 Set 2025 – 08:30

Napoli, De Laurentiis annuncia la “prima pietra”: dove sorgerà il nuovo Centro Sportivo azzurro

De Bruyne effettua un passaggio

2 Set 2025 – 00:14

“De Bruyne? Andateci piano”, stangata alle critiche: l’esperto non ha dubbi

