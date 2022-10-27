Spazio Napoli

Napoli-Juanlu, arriva la smentita: la situazione

Giorgio D'Andrea

19 Ago 2025 - 21:15

19 Ago 2025 - 18:15

Napoli, nuovo nome per sostiture Lukaku: sondato un bomber da 21 gol

19 Ago 2025 - 16:05

UFFICIALE- Nuovo acquisto del Napoli: arriva il tweet di De Laurentiis

News

Romelu Lukaku in campo

Infortunio Lukaku, le parole del chirurgo: “Ho operato un caso simile, vi spiego”

Ancora dubbi sul possibile rientro dell’attaccante azzurro: tutto dipende dalla gravità dell’infortunio. L’infortunio di Romelu Lukaku sembra essere più grave del previsto. Durante l’amichevole contro l’Olympiacos disputata a Castel di Sangro, l’attaccante belga ha riportato una lesione al retto femorale, …

Leggi
Antonio Conte preoccupato

19 Ago 2025 – 21:51

“Conte? Qualcosa non va”, l’attacco è netto al tecnico del Napoli

Antonio Conte in panchina

19 Ago 2025 – 20:51

Osservatori del Napoli in Brasile: nel mirino un difensore che piace a Conte

Juanlu Sanchez saluta

19 Ago 2025 – 19:59

Napoli Juanlu a rischio? Spunta un retroscena interessante

Romelu Lukaku in campo

19 Ago 2025 – 19:31

Sfuma il sostituto di Lukaku: ha scelto un’altra big di Serie A

Lookman in campo con l'Atalanta

19 Ago 2025 – 18:55

Lookman al Napoli, l’annuncio in diretta stupisce tutti: nessun dubbio sulla scelta

Conte stoppa tutto

19 Ago 2025 – 17:45

Dovevano dire addio al Napoli, Conte stoppa tutto: doppia operazione bloccata

Sorteggio Champions League a Montecarlo

19 Ago 2025 – 17:05

Champions League, data e orario del sorteggio: tutto sul ritorno europeo del Napoli

Le prime parole napoletane di Gutierrez

19 Ago 2025 – 16:45

Gutierrez è già pazzo di Napoli: le sue prime parole azzurre scatenano l’entusiasmo

Gutiérrez con la maglia del Girona

19 Ago 2025 – 15:15

Gutiérrez come un grande ex del Napoli: la scelta infiamma i tifosi

Altre Notizie

Colpo Napoli, arriva un acquisto in prospettiva: è fatta per il classe 2006

Dallo scudetto col Napoli alla Premier League: arriva l’annuncio

Nome a sorpresa per il Napoli: il nuovo attaccante può arrivare dalla Ligue 1!

Juanlu al Napoli, l’ultim’ora è chiara: accadrà oggi

Shock Napoli, ora Conte è “costretto” a stravolgere tutto: come cambia la squadra

Clamoroso Napoli, spunta un top player per sostituire Lukaku: è stato a lungo protagonista in Premier

Zirkzee al Napoli, è arrivata la decisione del Manchester United: ora non ci sono più dubbi

“Avviati i contatti”, il Napoli ha scelto il nuovo attaccante: c’entra (anche) McTominay

Infortunio Lukaku, i tempi di recupero sono “drammatici” per il Napoli: quante gare salterà

Richarlison al Napoli: tutta la verità sui rumors di mercato

La squadra di spazionapoli

SpazioNapoli – testata giornalistica online con la direzione editoriale di Antonio Manzo – è nata nel gennaio 2011 e racconta il Calcio Napoli con una giovane redazione sportiva sempre attivissima in nome del lettore. Notizie sempre aggiornate, anteprime sul calciomercato Napoli, indiscrezioni sulle probabili formazioni e su dove guardare le partite del Napoli in tv. Il Napoli Calcio descritto con occhi attenti ed obiettivi, giornalisti inviati in tutte le partite in casa ed in trasferta, sia in Italia che in Europa. Una vera e propria palestra di comunicazione sportiva. Da non perdere anche i nostri canali social, con Facebook ed Instagram sempre aggiornati sulle ultimissime calcio Napoli con servizi speciali, video ed infografiche. Per chi volesse seguirci solo attraverso il proprio smartphone ci sono anche le nostre applicazioni, sia su Ios che su Android, pronte a notificarvi tutte le ultimissime calciomercato napoli.

Gestione cookie