Buongiorno operato: lungo stop, ecco quanto tempo può saltare

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Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli numero 4, durante una partita di Champions League in maglia azzurra

Alessandro Buongiorno salterà la prima parte del campionato dopo l’intervento al menisco del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, con conseguenze pesanti per il Napoli di Allegri.

Buongiorno operato: tre mesi di stop inevitabile?

L’infortunio al menisco mediale del ginocchio destro costringe il difensore centrale a un lungo periodo di assenza. Secondo quanto riferisce il giornalista Luca Di Leonardo attraverso 1 Station Radio, i tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi.

I tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi. Buongiorno già nella scorsa stagione aveva avuto diversi problemi fisici e quest’anno, con Allegri, doveva essere quello del rilancio. L’infortunio al menisco mediale del ginocchio destro gli farà saltare tutta la preparazione estiva, che spesso viene sottovalutata ma è fondamentale”.

E poi ancora:

“Chi salta il ritiro, nella maggior parte dei casi, incontra maggiori difficoltà durante il campionato. È una perdita importante perché Buongiorno era uno dei titolari designati”.

Buongiorno in azione durante Napoli-Juventus, con il pallone controllato e avversari in pressione
Buongiorno durante Napoli-Juventus in Serie A

Il Napoli non interviene subito sul mercato: le alternative interne

Al momento il Napoli non sembra intenzionato a intervenire immediatamente sul mercato per colmare l’assenza. La società ha bloccato l’addio di Olivera, giocatore estremamente duttile capace di giocare da centrale sinistro, da terzino e anche da esterno alto.

Le alternative oggi sono Marinucci, rientrato dal prestito al Torino, e Rafa Marín, che nella scorsa stagione ha trovato maggiore continuità in difesa. Allegri dovrà quindi arrangiarsi con le risorse interne, almeno fino al ritorno di Buongiorno.

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