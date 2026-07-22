Buongiorno operato: lungo stop, ecco quanto tempo può saltare

Alessandro Buongiorno salterà la prima parte del campionato dopo l’intervento al menisco del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, con conseguenze pesanti per il Napoli di Allegri.

Buongiorno operato: tre mesi di stop inevitabile?

L’infortunio al menisco mediale del ginocchio destro costringe il difensore centrale a un lungo periodo di assenza. Secondo quanto riferisce il giornalista Luca Di Leonardo attraverso 1 Station Radio, i tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi.

“I tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi. Buongiorno già nella scorsa stagione aveva avuto diversi problemi fisici e quest’anno, con Allegri, doveva essere quello del rilancio. L’infortunio al menisco mediale del ginocchio destro gli farà saltare tutta la preparazione estiva, che spesso viene sottovalutata ma è fondamentale”.

E poi ancora:

“Chi salta il ritiro, nella maggior parte dei casi, incontra maggiori difficoltà durante il campionato. È una perdita importante perché Buongiorno era uno dei titolari designati”.

Il Napoli non interviene subito sul mercato: le alternative interne

Al momento il Napoli non sembra intenzionato a intervenire immediatamente sul mercato per colmare l’assenza. La società ha bloccato l’addio di Olivera, giocatore estremamente duttile capace di giocare da centrale sinistro, da terzino e anche da esterno alto.

Le alternative oggi sono Marinucci, rientrato dal prestito al Torino, e Rafa Marín, che nella scorsa stagione ha trovato maggiore continuità in difesa. Allegri dovrà quindi arrangiarsi con le risorse interne, almeno fino al ritorno di Buongiorno.