Napoli-Arezzo, Lucca esce per infortunio: le prime sensazioni

Lorenzo Lucca costretto al cambio nel finale di Napoli-Arezzo: l’attaccante accusa una distorsione alla caviglia durante il match amichevole perso 1-3 dagli azzurri in ritiro a Dimaro.

Lucca esce dal campo: l’infortunio nel finale

L’attaccante azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca verso la fine della gara contro l’Arezzo. Il problema alla caviglia è sorto in maniera improvvisa, senza alcuno scontro di gioco evidente a provocarlo. Una situazione che si aggiunge alla serie di inconvenienti fisici già registrati nel ritiro estivo del Napoli a Dimaro durante questa preparazione.

La partita si è rivelata complicata fin dall’inizio, con gli azzurri costretti a inseguire il risultato per tutta la gara. Lucca, protagonista dell’attacco partenopeo, ha resistito fino alla fine prima di accusare il problema muscolare. L’esordio in questa fase di ritiro non è stato fortunato per la squadra, sconfitta nettamente dalla formazione aretina con un passivo di tre gol.

Preoccupazioni per la fase preparatoria: quali scenari attendono il Napoli

Quanto preoccupa questa serie di infortuni? In una fase di ritiro, i problemi fisici rappresentano sempre un elemento da monitorare attentamente. Le condizioni di Lucca saranno valutate dallo staff medico nei prossimi giorni per comprendere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. L’attaccante potrebbe rientrare già nei prossimi test amichevoli o necessitare di ulteriori giorni di riposo.

La preparazione estiva del Napoli a Dimaro prosegue comunque con gli altri elementi della rosa a disposizione. Il club continua il lavoro tattico e fisico per arrivare pronti all’inizio della stagione ufficiale. Gli azzurri dovranno ritrovare continuità e solidità difensiva dopo la sconfitta odierna, mentre Lucca avrà l’occasione di recuperare completamente prima dei prossimi impegni ufficiali.