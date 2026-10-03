Buongiorno, novità sul recupero: cerchiata una data sul calendario

Alessandro Buongiorno torna a Castel Volturno e inizia il lavoro in palestra dopo l’intervento al menisco. Il difensore del Napoli rientrerà in campo a gennaio 2027.

Buongiorno: la riabilitazione procede secondo programma

Il centrale azzurro ha compiuto un nuovo passo decisivo nel percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio destro. Buongiorno è tornato al centro sportivo e ha iniziato a lavorare in palestra, proseguendo la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico alla radice del menisco mediale. La società ha confermato il suo rientro al Training Center e l’avvio del programma di recupero strutturato. L’operazione si era resa necessaria durante l’estate, un problema che lo ha tenuto completamente lontano dal campo durante il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro.

La ripresa del lavoro a Castel Volturno segna una fase importante, ma non indica una vicinanza al ritorno in competizioni ufficiali. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Tuttosport, serviranno ancora due mesi o due mesi e mezzo prima di poter ipotizzare il ritorno al lavoro con il gruppo squadra. Il percorso sarà graduale e senza forzature, con il Napoli che continuerà a monitorare costantemente le condizioni del difensore nelle diverse fasi della riabilitazione.

Quando rientra Buongiorno: l’orizzonte temporale del 2027

Le tempistiche aggiornate spostano il ritorno di Alessandro Buongiorno all’inizio del 2027. L’obiettivo è completare la riabilitazione e recuperare la piena condizione fisica prima di tornare a disposizione dell’allenatore. Dopo la prima fase svolta lontano da Castel Volturno, il centrale ha ora iniziato una nuova tappa del recupero direttamente al centro sportivo azzurro. Questa scansione temporale significa che il Napoli dovrà affrontare il girone d’andata e buona parte della stagione senza la sua presenza difensiva.

Per la retroguardia partenopea si tratta di un’assenza prolungata che impone scelte tattiche diverse. Il difensore procede secondo programma clinico, in attesa di poter tornare progressivamente al lavoro sul campo. Nel frattempo, il Napoli dovrà gestire le soluzioni alternative in difesa fino al rientro ufficiale di Buongiorno, previsto per gennaio 2027 quando il calciomercato invernale sarà in corso.