Saint Maximin, incognita sui tempi dell’operazione: c’è anche il piano B

Calciomercato – La SSC Napoli continua a lavorare per cercare di ultimare le ultime operazioni di mercato prima della chiusura della sessione invernale: intanto, spunta il piano B di Saint Maximin.

Un calciomercato rovente come non mai in questi ultimi giorni della sessione invernale per il Napoli, chiamato a uno sforzo importante per cercare di mettere nelle condizioni migliori possibili Antonio Conte nei mesi di campionato che restano da qui in avanti. In attesa di capire se il club azzurro sferrerà l’assalto decisivo – con tanto di rilancio – per Pietro Comuzzo della Fiorentina, la questione legata all’erede di Khvicha Kvaratskhelia sembrerebbe essersi risolta con l’operazione Allan Saint Maximin (clicca qui per tutti gli ultimi dettagli).

Il condizionale è d’obbligo, visto che bisogna risolvere la questione legata ai tempi dell’operazione, considerando che il mercato in Arabia Saudita si è concluso alle 00:00 locali (ore 22:00 italiane, ndr). Nel caso in cui ciò dovesse rendersi impossibile, la SSC Napoli è pronta a virare eventualmente su una vecchia conoscenza della Serie A come Jeremie Boga, stando a quanto si apprende dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.

Calciomercato SSC Napoli, possibili intoppi per Saint Maximin: il piano B è Boga

Allan Saint Maximin sarà un nuovo giocatore della SSC Napoli prima della chiusura del mercato di riparazione invernale? Tutto dipenderà, a quanto pare, dalla FIFA.

A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato:

“Il prescelto come esterno in giornata è stato Saint Maximin. Nella giornata di sabato ci sarà una sorta di eccezione chiesta alla FIFA perché il mercato in Arabia è già chiuso. Le due Federazioni (quella turca e quella araba) cercheranno nella giornata di sabato di avere una deroga per fare in modo che possa essere trasferito. Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile, il Napoli è pronto a puntare Boga in prestito dal Nizza”.

News SSC Napoli calciomercato: ore decisive per il colpo in attacco

Chi la spunterà, alla fine, tra Allan Saint Maximin e Jeremie Boga? La sensazione è che la giornata di sabato 1° febbraio sarà cruciale per capire quale sarà la mossa da parte degli azzurri per sostituire Kvaratskhelia.

Nel caso in cui dovesse arrivare l’ok dalla FIFA, il Napoli poi è pronto a farsi avanti per assicurarsi Saint Maximin in prestito secco fino a giugno. Boga, al momento, resta semplicemente il piano alternativo all’ex Newcastle.