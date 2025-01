Comuzzo-Napoli, Di Marzio si sbilancia e rivela la contromossa degli azzurri

Ultime calcio Napoli – Il club azzurro è al lavoro per cercare di completare il più possibile l’organico a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Mancano poco più di tre giorni al termine della sessione invernale di calciomercato e le ultime notizie sul Napoli calcio parlano di un club ancora fortemente al lavoro, visto che ci sono ancora degli obiettivi da assicurarsi. Ovviamente, il focus va sul calciatore che andrà a sostituire (almeno numericamente) Khvicha Kvaratskhelia, accasatosi al Paris Saint Germain in queste ultime settimane. Il nome in prima fila, dopo che Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi sembrano essere definitivamente sfumati, è quello di Allan Saint Maximin (clicca qui per le ultime notizie in merito al calciatore di proprietà dell’Al Ahli, ma in prestito al Fenerbahce).

Occhio, però, anche alla difesa: Pietro Comuzzo continua a essere il nome desiderato da Antonio Conte per il presente ma anche per il futuro del suo Napoli. Al momento, però, permane una certa distanza con la Fiorentina, che continua a battere cassa e a insistere sui quaranta milioni di euro come richiesta per farlo partire fin da subito.

Ultime notizie calciomercato Napoli, novità da Di Marzio su Sky

Si continua a lavorare in casa Napoli per questi ultimi giorni di calciomercato, con l’obiettivo da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna di regalare a Conte i rinforzi attesi. Nome molto gradito all’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana è quello di Pietro Comuzzo, per cui gli azzurri sono pronti a fare un investimento importante.

A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato:

“La trattativa per Comuzzo è ancora in corso. L’ultima offerta del Napoli è sempre quella di 30 milioni di euro più altri 5 di bonus, mentre la Fiorentina ne vuole 40. Adesso il Napoli dovrà decidere: vista la volontà che ha di portarlo subito in azzurro credo che farà un ulteriore sforzo. Non so se arriverà a 40, ma credo che farà in modo di avvicinarsi ulteriormente alla Fiorentina”.

News Calcio Napoli, le ultime su Comuzzo

Pietro Comuzzo, malgrado la frenata di queste ore, continua a essere nel mirino della SSC Napoli che, secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, è pronto a fare un ulteriore sforzo per cercare di avvicinarsi alle richieste della Fiorentina.

Le prossime ore, dunque, saranno decisive per capire se gli azzurri riusciranno a mettere le mani su un difensore dal talento cristallino che, con Alessandro Buongiorno, potrebbe costituire una spina dorsale importante per il presente e per il futuro tutta italiana.