Saint-Maximin vicino al Napoli, c’è una novità sulla formula: cifre e dettagli

Napoli calcio ultimissime – Gli azzurri sono sempre più vicini ad Allan Saint Maximin: in questi minuti spuntano i dettagli dell’operazione con l’Al Ahli, in attesa che venga risolta la questione burocratica con il Fenerbahce.

Stando alle ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli calcio, in questi minuti sembra essere arrivata la svolta per quanto riguarda il colpo in attacco. Sta avanzando con prepotenza, infatti, l’idea di vedere Allan Saint Maximin – calciatore di proprietà dell’Al Ahli, ma ora in prestito in Turchia, al Fenerbahce – in maglia azzurra come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (clicca qui per leggere l’ultima novità circa il passaggio del francese all’ombra del Vesuvio).

In attesa di capire come sarà gestito eventualmente il suo rientro all’Al Ahli, passaggio che sarebbe utile per l’appunto al passaggio del giocatore alla corte di Antonio Conte, arrivano novità e dettagli in merito alla formula di trasferimento, che sarà a titolo temporaneo. A parlarne è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X ufficiale ha fatto il punto della situazione alla luce degli ultimi sviluppi sull’affare.

Mercato Napoli calcio, pronto il prestito per Saint Maximin: cifre e dettagli

Allan Saint Maximin vede il Napoli: questo è quello che si evince dalle notizie dell’ultim’ora, con gli azzurri che sembrano sempre più decisi a puntare su di lui fino al prossimo giugno.

Di seguito, quanto spiegato da Fabrizio Romano in merito ai dettagli di un’operazione che sembra essere a buon punto, anche se il nodo legato alla scadenza del mercato arabo è da seguire con attenzione:

“Altro su Allan Saint Maximin e il Napoli: gli azzurri e l’Al Ahli hanno già concordato un prestito fino a giugno per un affare di circa quattro milioni di euro. È necessaria ora la risoluzione del prestito tra Al Ahli e Fenerbahçe”.

Così come già spiegato da Sky Sport, è corsa contro il tempo per cercare di fare in tempo e concludere il tutto prima della chiusura del mercato in Arabia, anche se le parti potrebbero optare, nell’eventualità, per una richiesta di una deroga particolare, in quanto si tratta di un rientro da un prestito.

Napoli: chi è Saint Maximin, l’esterno vicino agli azzurri

Gli occhi in casa Napoli, ora, sono puntati su Allan Saint Maximin, calciatore francese in prestito al Fenerbahce dall’Al Ahli. In queste ore, le società sono a colloquio per cercare di far decollare l’operazione.

Classe 1997 (compirà 28 anni il prossimo 12 marzo), il calciatore di nazionalità francese, di origini del Guadalupe, gode di una discreta esperienza in campo europeo e internazionale. Il calciatore è riuscito a mettersi in mostra, soprattutto, nella sua parentesi al Nizza, tra il 2017 e il 2019 (11 gol in 74 presenze). In seguito, il suo passaggio al Newcastle grazie a un investimento pari a 22 milioni di euro: con i bianconeri, sono stati 13 i gol a fronte di 124 presenze in tutte le competizioni. Nel 2023 si è consumato il suo approdo in Arabia Saudita, per poi approdare al Fenerbahce, in prestito, in questa prima parte della stagione 2024-2025.