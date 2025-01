“Sta aspettando il Napoli”, apertura al colpo last minute: duello con un’altra big di Serie A

Ultimissime calciomercato Napoli – Sono ore decisive e caldissime in casa azzurra per il mercato: in attesa di capire chi potrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia, spunta l’apertura al colpo last minute.

Le ultimissime notizie legate al calciomercato della SSC Napoli parlano di un club alla ricerca spasmodica di calciatori che possano andare a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tale missione, però, si sta rivelando non facile, copione per certe versi anche prevedibile, considerando che il mercato di gennaio è una sessione storicamente complicata per tutti i club. Tutte le attenzioni ora sono per capire chi andrà effettivamente a prendere il posto – almeno numericamente – di Khvicha Kvaratskhelia. Complicata la pista Garnacho (clicca qui per tutte le novità) e tramontata definitivamente quella che avrebbe portato a Adeyemi, il direttore dell’area sportiva del club azzurro Giovanni Manna è al lavoro per individuare l’occasione giusta.

Nelle prossime ore, inoltre, si capirà di più anche circa un calciatore che nelle ultime settimane è ritornato di moda come possibile rinforzo, ossia Cristiano Biraghi. Di ruolo terzino, il giocatore è in uscita dalla Fiorentina e questi ultimi giorni di calciomercato saranno importanti per capire se le parti in causa riusciranno a trovare una via d’uscita per l’addio. Su di lui, c’è anche l’interesse dell’Hellas Verona, ma stando alle ultime novità Biraghi starebbe aspettando cenni da parte sia del club azzurro che dell’Inter, altro club che sta riflettendo sul suo ritorno in nerazzurro.

Mercato SSC Napoli, Biraghi dice no al Verona: il punto della situazione da Firenze

Cristiano Biraghi sarà uno dei calciatori che il Napoli punterà in questi ultimissimi giorni di calciomercato? Al momento, lo scenario non è ancora concreto, ma appare evidente che l’opzione è sul tavolo della dirigenza partenopea.

A fare il punto della situazione è il portale firenzeviola.it, secondo cui lo scambio tra la Fiorentina e l’Hellas Verona, che avrebbe coinvolto anche Davide Faraoni, è tramontato proprio per la volontà dell’esterno della compagine viola. La medesima fonte fa sapere che il difensore starebbe temporeggiando perché è ancora speranzoso di poter tornare all’Inter, nel caso in cui la società nerazzurra non dovesse riuscire a prelevare Nicola Zalewski dalla Roma. Seppur quest’ultima sembra essere l’ipotesi più caldeggiata dal diretto interessato, resta in ballo anche la possibilità di finire al Napoli.

Una situazione, dunque, da tenere sott’occhio nel caso in cui il club azzurro dovesse decidere di cogliere al balzo quest’opportunità di mercato, che nel mese di dicembre sembrava essere più di una semplice ipotesi di calciomercato.

News Napoli calcio, le ultime sul mercato in entrata

In attesa di capire se e come può concretizzarsi la pista Biraghi – Napoli, i tifosi del club partenopeo attendono novità circa il rinforzo tanto desiderato in attacco, considerata la dolorosa e pesante partenza di Kvara.

La sensazione è che la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis sia al lavoro per intercettare l’occasione migliore, magari anche a titolo temporaneo. Sullo sfondo, a proposito di Fiorentina, Pietro Comuzzo continua a essere nel mirino della SSC Napoli, anche se c’è ancora distanza con il club di Rocco Commisso.