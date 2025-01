Caso Garnacho, stavolta ci siamo: arriva l’annuncio di Amorim

Il passaggio definitivo che potrebbe chiudere una volta per tutte la questione Garnacho: arrivano le parole di Ruben Amorim in conferenza.

Che Alejandro Garnacho sia stato in queste settimane il vero obiettivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis, questo sembra ormai un dato evidente. Il club azzurro ha provato a mettere le mani sul calciatore argentino senza, però, riuscire a trovare un accordo concreto con il Manchester United.

Quando poi è anche la direzione tecnica a porre un veto, allora il discorso cambia e diventa ancora più complicato sbloccare un affare. Ruben Amorim ha mostrato più di una volta di avere una forte sensibilità nei confronti del talento di Garnacho, ma nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni che potrebbero rivelarsi definitive.

Calcio Napoli notizie – Caso Garnacho, le parole di Amorim sembrano conclusive

“Ale Garnacho è cambiato subito da quando l’ho escluso per la partita contro il Manchester City. È cambiato perché ha capito che voglio solo aiutarlo e vincere le partite”, ha detto Amorim in conferenza stampa dopo la partita di Europa League giocata ieri contro il Galatasaray.

“Garnacho capisce davvero che quello che faccio non è mai in senso negativo. È sempre per lui. Penso che tutto il merito vada a Garnacho. Sta migliorando e vogliamo continuare a migliorare con lui. Voglio Garnacho”, le parole del tecnico portoghese.

Ed ancora, Amorim non è soffermato soltanto su Garnacho: “Voglio tenere giocatori come Mainoo e Garnacho. Dobbiamo migliorare il settore giovanile e dobbiamo portare più calciatori in prima squadra, in modo da sentire la maglia e anche qualcuno da vendere per il PSR. Voglio prepararmi per la prossima partita con Kobbie e Garnacho, di sicuro”.