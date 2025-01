Non solo Garnacho: che intreccio di mercato tra Napoli e Manchester United!

Continua la querelle tra Manchester United e Napoli: l’intreccio ora va oltre l’operazione Alejandro Garnacho

Il Napoli di Antonio Conte è inarrestabile, con 7 vittorie consecutive che lo confermano come principale rivale dell’Inter per lo scudetto. Successi prestigiosi, come le rimonte contro Atalanta e Juventus, sono stati ottenuti nonostante l’assenza di due pilastri: Buongiorno, fuori da due mesi e ben sostituito da Juan Jesus, e Kvaratskhelia, trasferitosi a Parigi.

Conte, pur soddisfatto del rendimento delle seconde linee, ha chiesto rinforzi. Il principale obiettivo per sostituire Kvara è Alejandro Garnacho, per il quale il Manchester United non sembra intenzionato ad abbassare le pretese: i Red Devils sembrano una vera spina nel fianco di Manna vista l’ingerenza su un altro obiettivo.

Napoli, Mathys Tel al Manchester sblocca Garnacho?

Mathys Tel, promettente attaccante francese del Bayern Monaco classe 2005, ha chiesto di essere ceduto visto il poco spazio (solo 8 presenze) di cui ha goduto quest’anno. Secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romani, la richiesta dei tedeschi è di circa 30 milioni di euro e nelle ultime 24 ore ben sette club hanno fatto un sondaggio per il francese.

Tra le squadre interessate, spicca il Manchester United e l’operazione potrebbe essere legata al destino di Alejandro Garnacho, ancora sospeso tra Napoli e Manchester.