Garnacho-Napoli, si lavora senza sosta al colpo: Manna pensa (anche) ad un altro aspetto

Napoli Calcio Ultimissime – Il club azzurro punta ancora Alejandro Garnacho. Le ultime sulle trattativa per l’argentino.

Sono giorni molto importanti in casa Napoli. Dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, il club azzurro è a caccia di un rinforzo sull’esterno. Il nome in pole continua ad essere quello di Alejandro Garnacho, anche se non è mai stato raggiunto l’accordo con il Manchester United. Ciò nonostante, però, sarebbero emersi nuovi dettagli sul talento argentino.

Manna spinge per Garnacho: si lavora allo stipendio

Il nome di Alejandro Garnacho continua ad essere accostato al Napoli. L’esterno offensivo di proprietà dello United resta la orma scelta del club azzurro, motivo per il quale il DS Manna starebbe spingendo per l’acquisto. Al momento, l’accordo con la dirigenza inglese non è stato raggiunto, ma il direttore sportivo partenopeo starebbe già lavorando sullo stipendio del giocatore.

Garnacho ha un contratto con lo United da 1.5 milioni di euro più bonus a stagione, mentre il Napoli sarebbe disposto ad offrire ben 4 milioni di euro a stagione. Si tratta, quindi, di cifre molto importanti che potrebbero far vacillare il calciatore e il suo entourage.

Naturalmente, per arrivare alla conclusione dell’affare servirà l’accordo anche con il Manchester United. Il club inglese chiede 60-65 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo a 50 più bonus. Ciò che però potrebbe favorire la società azzurra è proprio la necessitò di vendere degli inglesi. Quest’ultimi, sono obbligati a rispettare le regole del Fair Play Finanziario, motivo per il quale è vietato commettere errori.