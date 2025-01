Sta per sfumare definitivamente uno dei grandi obiettivi di mercato di casa azzurra: l’annuncio arriva direttamente da Gianluca Di Marzio.

Saranno molto intensi gli ultimi giorni di mercato. Anche in casa Napoli si attendono mosse concrete per quanto riguarda gli acquisti, visto che al momento non sono stati fatti dei passi avanti decisivi. Si attende quello che potenzialmente sarebbe il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, anche se ad oggi ci sono soltanto i nomi di Garnacho e Adeyemi ad animare il mercato azzurro.

Al tempo stesso, ci sono anche altri profili avvicinati alla squadra azzurra che riguardano altri reparti. Quello del difensore, ad esempio, è un altro tema molto caldo che in casa Napoli si cercherà di affrontare proprio nei prossimi giorni.

Ultimissime calciomercato Napoli – Caso Dorgu, pronto l’accordo con il Manchester

Patrick Dorgu era uno dei profili accostati alla squadra azzurra in questa sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha seguito il calciatore del Lecce per diverse settimane, ma in queste ore ci sarebbe la chiusura definitiva con un’altra squadra.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ne ha parlato attraverso i social: “Lecce e Manchester United stanno definendo gli ultimi dettagli per Dorgu: accordo su 30 milioni più 7.5 di bonus”.