Pongracic potrebbe ancora vestire la maglia azzurra: ecco cosa manca per accogliere il difensore alla corte di Antonio Conte.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore da inserire all’interno dello scacchiere di Antonio Conte. Difficile che Juan Jesus possa restare anche la prossima stagione, mentre su Rafa Marin si stanno facendo delle valutazioni ma il futuro è al tempo stesso incerto.

Ecco perchè Giovanni Manna sta cercando di portarsi avanti con il lavoro, nella speranza di andare a prendere già in questa sessione di mercato un elemento che possa fare al caso di Antonio Conte.

Per gli azzurri si era fatto il nome di Danilo, poi volato in Brasile, è quello di Ismajili che al momento, però, pare non si muova da Empoli. In questo ore sta nuovamente prendendo forma e consistenza un difensore accostato agli azzurri proprio negli ultimi giorni.

Calciomercato Napoli 24 – Napoli-Pongracic, affare possibile: ecco cosa manca

Marin Pongracic è in uscita dalla Fiorentina: il club toscano l’ha messo sul mercato ma serve una proposta concreta per portarlo via da Firenze. La viola ha bene in mente la modalità con la quale lasciare andare Pongracic, e potrebbe essere proprio questo il problema.

L’edizione di oggi de La Repubblica ha fatto nuovamente il punto sulla situazione, spiegando che l’affare è ancora possibile ma servirà venirsi incontro e dovrà essere probabilmente il Napoli a fare il passaggio decisivo.

“Nel menù del mercato c’è sempre un difensore centrale. La maglia da titolare all’Olimpico contro la Lazio non ha cambiato lo status di Marin Pongracic: la Fiorentina lo cederebbe, ma serve l’intesa sulla formula. Il Napoli non è disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo, ma vorrebbe il nazionale croato in prestito”, scrive l’edizione odierna.