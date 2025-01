Decisione di Conte dopo Napoli-Juve: “Premio a tutta la squadra”

Ultime calcio Napoli – Gli azzurri si godono il primato in classifica, consolidato grazie alla grande vittoria di sabato pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona contro la Juve.

Una vittoria in rimonta per ribadire di nuovo a tutti che anche gli azzurri ci sono: il Napoli calcio è ormai candidata a un ruolo importante per questa Serie A e le ultime prestazioni dimostrano come i partenopei siano sempre più in crescita. Contro la Juventus, la squadra di Antonio Conte ha offerto una prova straordinaria, soprattuto nel secondo tempo, a conferma sulle sensazioni che erano già arrivate nelle scorse settimane. Sognare, insomma, non è vietato, anche perché il traguardo minimo di questa stagione (il ritorno nella UEFA Champions League, ndr) sembra essere più che alla portata.

Ciò che colpisce di più, chiaramente, è l’impatto immediato avuto da Conte con la realtà partenopea: basti pensare che oggi la SSC Napoli ha 53 punti in classifica, bottino con cui gli azzurri chiusero la scorsa stagione, dopo addirittura trentotto giornate. Un dato eloquente e che dimostra come l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana sia entrato nella testa e nel cuore del suo gruppo, che si ritroverà presto a Castel Volturno per preparare la trasferta contro la Roma.

News SSC Napoli, tre giorni di riposo dopo la vittoria contro la Juventus

Antonio Conte ha concesso al Napoli ben tre giorni di riposo in seguito alla vittoria della sua squadra contro la Juventus: una scelta volta a far recuperare tutte le energie spese dal gruppo in un match per buona parte dominato dagli azzurri.

Di seguito, quanto riportato da La Repubblica oggi in edicola a tal proposito:

“Tre giorni di meritata vacanza, concessi da Antonio Conte al Napoli col duplice intento di premiare i suoi giocatori e di aiutarli anche a recuperare le energie, staccando un po’ la spina fino alla ripresa degli allenamenti fissata – con una seduta doppia – per la mattinata di dopodomani. il pit stop voluto dal tecnico leccese servirà anche per smaltire la sbornia e voltare subito pagina, archiviando la festa di sabato pomeriggio con i 55 mila tifosi del Maradona”.

Notizie Calcio Napoli: le ultime in vista della sfida contro la Roma

Nelle prossime ore, dunque, il Napoli ritornerà a Castel Volturno per mettere nel mirino la sfida contro la Roma, compagine apparsa in miglioramento dopo le difficoltà di inizio stagione.

Il tutto, con un occhio al calciomercato: la speranza da parte dei tifosi è che presto si possa risolvere la questione legata all’erede di Khvicha Kvaratskhelia, con Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi che restano i due nomi tenuti d’occhio dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna (clicca qui per tutti i dettagli).