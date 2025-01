“Narrazione tossica nordista”, il messaggio è netto: che attacco

Ultime calcio Napoli – Le parole dette alla squadra di Conte hanno fatto sorgere delle critiche, in molti credono che si stia facendo una narrazione fasulla.

I molti tendono a giustificare l’operato eccellente di Antonio Conte e del Napoli in questa stagione col semplice fatto che i partenopei hanno a disposizione solamente una gara a settimana.questo perché dopo l’eliminazione della Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni, il Napoli giocherà sempre fino a fine anno solamente una volta durante la settimana. Gli allenatori delle altre big che hanno affrontato Conte hanno sempre usato questa come motivazione per la non vittoria, o quantomeno per giustificare l’andazzo più che positivo dei ragazzi di Antonio Conte.

Frasi e parole banali, visto che la Juventus stessa in assenza di coppe non ha vissuto una stagione del genere. La storia della serie A insegna che molto difficilmente ha vinto il campionato chi non aveva delle coppe, le parole di troppo sugli azzurri hanno fatto inalberare molti tifosi e non . Oltre a Conte in conferenza stampa sono arrivate delle risposte a queste critiche anche da altri personaggi famosi nel mondo Napoli.

“I dati dimostrano che non è così”, Carlo Alvino infuriato con chi critica il Napoli

l noto giornalista napoletano Carlo Alvino, attraverso un post sul suo account di Instagram, ha commentato alcune dichiarazioni sul Napoli di Conte: “La narrazione tossica nordista sul Napoli ha superato i livelli di guardia come la bile di questi personaggi. Oggi viene detto che “il fuoriclasse del Napoli è il calendario”. Niente di più falso! Aggiunge il giornalista.

Ci ha tenuto inoltre a condividere alcuni dati che testimoniano l’impresa che sta compiendo il Napoli.

“Il Napoli ha giocato 12 partite su 22 senza avere il suo undici titolare. Parliamo di oltre il 50% delle partite. Ha giocato, a turno, senza Meret, senza Lobotka, senza Olivera, senza Politano, senza Kvaratskhelia. Bisogna informare bene. Quanto è accaduto è merito di Antonio Conte, che viene fatto passare, come un tecnico limitato, che può giocare solo una volta a settimana per contare su tutta la rosa. I dati, ancora una volta, dimostrano che non è così.”

Sarà il campo a parlare, Conte lo sa bene

Il Napoli affronterà questa settimana con maggior voglia ancora di mettere a tacere le critiche, Antonio Conte sa bene che dinanzi al campo non si può obiettare. Questa settimana, infatti, il Napoli affronterà la Roma allo Stadio Olimpico, mentre di Inter sarà impegnata nel derby della Madonnina

La speranza per i tifosi azzurri e per il gruppo è che l’ex squadra di Conte possa perdere nuovamente contro il Milan.