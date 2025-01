Motta duro nel postpartita: “Il Napoli ha un piccolo vantaggio”, l’annuncio è diretto a Conte

Il Napoli si impone di prepotenza, il Maradona è ancora un tabù per la Juventus.

Il Napoli vince ancora e lo fa con una rimonta encomiabile nel big match casalingo contro la Juventus. Gli azzurri di mister Antonio Conte inanellano il loro settimo successo consecutivo stendendo la Vecchia Signora con il punteggio di 2-1, maturato grazie ai gol di Zambo Anguissa e Romelu Lukaku. Lo stadio Maradona si conferma un vero e proprio tabù per la Juventus, che non vince in terra campana dal 2019. A tal proposito, Thiago Motta ha parlato della partita.

Thiago Motta, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha analizzato la partita ai micfronfi di Dazn. Le parole dell’allenatore sono stato un chiaro segnale per le rivali e non solo.

“Sono molto dispiaciuto per la sconfitta perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Il Napoli è una squadra molto forte con un allenatore bravo. Poi loro hanno tempo di preparare la partita in settimana, mentre noi siamo impegnati in altre competizioni”.

Sulla situazione attuale: “Spesso siamo stati bravi a reagire, ma stasera non siamo stati bravi a farlo. Nel secondo tempo non siamo stati simili al primo. Non vinciamo al Maradona dal 2019, quindi ciò sottolinea che si tratta di uno stadio molto difficile per noi. Posso dire che oggi siamo molto dispiaciuti per la prima sconfitta in Serie A”.

Sul secondo tempo: “Abbiamo deciso di essere compatti. Volevamo difendere bene per poi attaccare in modo preciso. Non siamo stati bravi a fare ciò, motivo per il quale loro hanno preso campo e ci hanno messo in difficoltà”.