Ultimatum Garnacho, mossa di ADL per accontentare Conte: cifra da urlo

Notizie calcio Napoli – Alejandro Garnacho è l’obiettivo numero uno di Antonio Conte per il dopo Kvaratskhelia: il punto sulla trattativa più calda delle ultime settimane.

I tifosi non stanno nella pelle dall’entusiasmo: il Napoli calcio è sempre più primo in classifica e le notizie che sono arrivate dallo stadio Diego Armando Maradona nella sfida di sabato contro la Juventus fanno ben sperare i tifosi del club partenopeo. Nonostante le mille difficoltà, tra infortuni e novità dal mercato, Antonio Conte è riuscito a mettere su un collettivo capace di ovviare a ogni tipo di problematica, facendo così sognare in grande tutta la piazza.

Non bisogna, però, cullarsi sugli allori e serve non lasciare nulla al caso per cercare di tenere botta all’Inter nel testa a testa al vertice della classifica di Serie A. Anche per questo si spera che quanto prima possa arrivare l’erede di Khvicha Kvaratskhelia: negli ultimi giorni, a tal proposito, è avanzato il nome di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund (clicca qui per tutte le ultime notizie sul tedesco), ma sullo sfondo c’è sempre Alejandro Garnacho: quest’ultimo sembra essere la prima scelta dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale e la società partenopea ora è chiamata a cercare di colmare la distanza con il Manchester United, che continua a sparare alto per il nazionale argentino.

Notizie calciomercato SSC Napoli, ADL ha pronta la nuova offerta

Alejandro Garnacho sarà l’erede di Kvaratskhelia? Appare evidente che la SSC Napoli ci stia provando, così come ammesso anche dallo stesso direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che a proposito della trattativa tra il Napoli e il Manchester United scrive:

“Garnacho dal canto suo è stato sempre la prima scelta del Napoli. A tal punto che il ds Manna a inizio gennaio aveva già incontrato il suo entourage, strappando anche un’intesa di massima sul piano economico (proposto un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni di euro a scalare). Lo scoglio resta il Manchester che inizialmente ha chiesto la luna, salvo poi smussare le pretese che restano però altissime: 60/65 milioni per il gioiellino. (…) De Laurentiis fino a sabato scorso non aveva intenzione di spingersi oltre i 50 milioni, al massimo 55 comprensivi di bonus. Probabilmente però, complice anche la vittoria convincente con la Juve al Maradona e la classifica che suggerisce di poter cullare un sogno, il patron potrebbe allargare le maglie del portafogli sempre che lo United faccia altrettanto. Lo sforzo sarebbe compensato da un ingaggio minore del giocatore – spalmato sul quinquennio – rispetto ad Adeyemi”.

Garnacho-Napoli: situazione da seguire

La SSC Napoli continua dunque a essere sulle tracce di Alejandro Garnacho. Evidentemente, servirà un altro sforzo da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe anche andare ben oltre i cinquanta milioni di euro.

D’altro canto, la speranza è che la necessità da parte del Manchester United di fare una cessione possa convincere il club di Premier League a venire incontro alla compagine partenopea. Speranza pienamente coltivata da Antonio Conte, che da tempo lo ha indicato come obiettivo numero uno per il suo attacco.