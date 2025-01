Ultime Calcio Napoli – Romelu Lukaku è stato ancora decisivo, per l’ennesima volta in un big match. Il belga ha zittito le critiche e ha portato ancora punti in classifica

Per le ultime calcio Napoli, un focus dedicato a Romelu Lukaku e ai numeri di questa prima metà di stagione. Spessissimo il belga è finito al centro dei riflettori in negativo, con i tifosi che lo hanno pesantemente criticato per le prestazioni in campo. Da oltre un mese, però, l’attaccante è cresciuto di condizione fisica e il risultato in campo si è visto.

Mai come in questo periodo Big Rom è stato decisivo per le vittorie del Napoli. Anche nella serata di ieri, contro la Juventus, ha siglato il gol partita del 2-1, che ha permesso agli azzurri di rimanere in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio dall’Inter, che ha sempre due partite da recuperare. Un messaggio chiaro e tondo a tutti quelli che lo hanno criticato, paragonandolo, anche ingiustamente, a Victor Osimhen.

Lukaku trascinatore del Napoli: rendimento da top

L’inizio di stagione di Romelu Lukaku non è stato semplice. Dopo un impatto devastante con due gol e due assist nelle prime due partite contro Parma e Cagliari, il belga ha vissuto una serie di alti e bassi. Dalla gara d’andata contro la Juventus, fino alle successive 13 partite (quindi 14 totali in campionato), ha realizzato solamente 4 gol. Un po’ troppo poco per quello che ci si aspettava da uno come lui.

Poi, la svolta. Dopo quel calcio di rigore sbagliato contro il Venezia, lo switch nella testa di Big Rom. Contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus ha segnato 3 volte e servito 1 assist. Un cambio radicale del proprio rendimento anche in termini di bonus prodotti. Ma non ci si può limitare solo a questo. Anche il coinvolgimento nella manovra offensiva (e non solo) è mutato in maniera evidente.

Lukaku è nel vivo dell’azione quasi sempre e anche i suoi compagni ne giovano. Lotta spalle alla porta, crea appoggi intelligenti e libera spazi pericolosi. Il numero 11 del Napoli ha cambiato passo e anche la classifica ne risente in positivo. Dall’inizio dell’anno è stato più determinante di quanto si possa pensare.

I gol contro Parma, Roma, Atalanta e Juventus sono stati tutti decisivi. Le sfide si sono infatti chiuse 2-1, 1-0, 2-3 e 2-1. Lukaku ha quindi portato 12 punti da solo, sui 53 conquistati fin qui dal Napoli. E non si deve sottovalutare il suo apporto nei big match, aspetto per cui tanto si criticava il belga. Ha realizzato almeno una rete contro Milan, Roma, Fiorentina, Atalanta e Juventus. Non si dovrà fermare, specie in questa fase cruciale della stagione.